Не привлеките в жизнь беды: почему нельзя праздновать свой день рождения заранее

За несколько дней до дня рождения энергетика именинника меняется

День рождение — особый праздник в жизни каждого человека, который отмечается, как правило, в кругу самых близких и родных, с множеством подарков и поздравлений. Но обстоятельства могут сложиться так, что имениннику не удается отпраздновать знаменательную дату именно в свой день рождения. Тогда начинается поиск вариантов, на какой день можно перенести вечеринку.

В материале Glavred перечислили основные приметы и суеверия, согласно которым, день рождения точно не стоит отмечать заранее, потому что можно привлечь в свою жизнь неприятности и проблемы.

Почему нельзя праздновать день рождение наперед

Эзотерики говорят, что за несколько дней до дня рождения у именинника меняется его энергетика, человек как будто обновляется и очищается от скопившегося негатива, чтобы новый год начать "с чистого листа". Если в эти дни устроить празднование, то человеку не удастся избавиться от старых проблем и они будут преследовать его в течение всего года.

Кроме того, считается, что энергетика человека сильно ослаблена, а в день рождения высшие силы преподносят в дар ему новый заряд, мотивируя его на новые свершения. Если начать отмечать праздник раньше, то этот подарок он не получит и будет чувствовать себя уставшим на протяжение всего следующего года.

Еще одно суеверие гласит: праздновать день рождения заранее — значит "играть с судьбой". Такими действиями именинник может вызвать гнев высших сил, потому что ускоряет момент появления на свет.

Но, согласно приметам, есть выход из ситуации. Если нет других вариантов и нужно отпраздновать день рождение заранее, то в этом случае необходимо сходить в церковь и попросить соответствующее разрешение у высших сил. Считается, что таким образом именинник убережет себя от бед и проблем в будущем.

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