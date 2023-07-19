Простые, но действенные ритуалы: что нужно положить в новый кошелек, чтобы привлечь удачу

Кошельки также способны накапливать энергетику

Учитывая, что деньги являются для нас жизненно необходимым ресурсом, с ними связано множество примет. И большое внимание эзотерики уделяют кошелькам, ведь это место, где накапливается денежная энергетика, соответственно, туда можно положить определенные предметы, способные привлечь финансовую удачу.

Эксперты в материале Glavred рассказали, какие народные приметы и ритуалы следует учитывать после покупки нового кошелька, чтобы он стал настоящим магнитом для денег.

Что нужно носить в кошельке для привлечения денег

Если хотите привлечь в свою жизнь финансовую удачу, тогда следует в новый кошелек положить кусочек свежей древесной веточки, сорванный листик с дерева или же капните несколько капель эфирного масла на подкладку вещи. Эзотерики говорят, что это усилит привлечение средств, потому что деревья и растения считаются символом основания для стабильности и достатка.

Более того, при покупке кошелька следует учитывать некоторые нюансы, в частности его цвет. Лучше всего выбирать "сильные" оттенки, а это черный и красный. С их помощью можно также привлечь финансовую удачу. А вот отпугнуть ее могут другие вещи, например, квитанции и чеки, которые многие почему-то хранят, а еще сувенирные купюры или фармакологические средства — этого не должно быть в вашем кошельке.

"Телеграф" писал ранее, что нужно сделать утром, чтобы день был успешным. Эзотерики настоятельно рекомендуют прислушаться к этим народным приметам.