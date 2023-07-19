Простые, но действенные ритуалы: что нужно положить в новый кошелек, чтобы привлечь удачу
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Кошельки также способны накапливать энергетику
Учитывая, что деньги являются для нас жизненно необходимым ресурсом, с ними связано множество примет. И большое внимание эзотерики уделяют кошелькам, ведь это место, где накапливается денежная энергетика, соответственно, туда можно положить определенные предметы, способные привлечь финансовую удачу.
Эксперты в материале Glavred рассказали, какие народные приметы и ритуалы следует учитывать после покупки нового кошелька, чтобы он стал настоящим магнитом для денег.
Что нужно носить в кошельке для привлечения денег
Если хотите привлечь в свою жизнь финансовую удачу, тогда следует в новый кошелек положить кусочек свежей древесной веточки, сорванный листик с дерева или же капните несколько капель эфирного масла на подкладку вещи. Эзотерики говорят, что это усилит привлечение средств, потому что деревья и растения считаются символом основания для стабильности и достатка.
Более того, при покупке кошелька следует учитывать некоторые нюансы, в частности его цвет. Лучше всего выбирать "сильные" оттенки, а это черный и красный. С их помощью можно также привлечь финансовую удачу. А вот отпугнуть ее могут другие вещи, например, квитанции и чеки, которые многие почему-то хранят, а еще сувенирные купюры или фармакологические средства — этого не должно быть в вашем кошельке.
"Телеграф" писал ранее, что нужно сделать утром, чтобы день был успешным. Эзотерики настоятельно рекомендуют прислушаться к этим народным приметам.