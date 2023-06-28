Що потрібно зробити, щоб знайти втрачену річ: народні прикмети, які працюють

Іноді буває дуже шкода пропажі, особливо якщо річ дуже дорога та улюблена

Є безліч народних прикмет, яким бажано слідувати, щоб привернути в дім вдачу або ж, щоб просто знайти річ, що загубилася там випадково. Трапляються випадки, коли, здавалося б, житло перевернуте з ніг на голову, але потрібної речі так ніде і немає.

Однак не поспішайте засмучуватися, бо саме в такій ситуації можна спробувати провести кілька ритуалів, які мають допомогти знайти пропажу. Детальніше про це розказано у матеріалі Ukr.media.

Як знайти втрачену річ

Загадайте бажання

Спробуйте не злитися, а створювати довкола себе позитивні думки. Візуалізуйте в голові ту річ, яку не можете знайти. Для цього потрібно заспокоїтися, видихнути, заплющити очі та сфокусувати на тому, що вам потрібно знайти. Уявіть деталі, як ви знаходите свою пропажу.

Подивіться на годинникову стрілку

Згідно з деякими повір’ями, при втраті речі потрібно подивитися на положення годинникової стрілки. У тому напрямку, куди вона вказує, може "ховатись" необхідний вам предмет. Варто перевірити!

Сліди

Пройдіть тією ж дорогою, на якій ви втратили предмет. Дуже прискіпливо та уважно оглядайте все навколо. Якщо річ зникла у квартирі, то зробіть усе те саме, повторіть свій алгоритм дій.

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