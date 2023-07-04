Не викликайте неприємностей: що в будинку категорично забороняється робити після заходу сонця

Кожен час доби в езотериці вважається по-своєму особливим

Існує безліч прикмет, пов’язаних з будинком, які застерігають нас від небезпек та негараздів. Здавна вважалося, що з настанням темряви, коли сонце сідає за обрій, заборонено вдома виконувати низку дій, інакше можна розгубити свою вдачу.

У матеріалі Esp езотерики розповіли, що час доби має певне значення і захід сонця не є винятком. Тому, якщо не хочете залучити до свого життя труднощі, не робіть ряд речей.

Що не можна робити після заходу сонця

Не рахуйте гроші

Після того, як сонце зникло за горизонтом, не займайтеся перерахунком своїх грошей, навіть не бажано брати до рук купюри. В іншому випадку, згідно з прикметами, на людину можуть звалитися фінансові неприємності. З цієї причини не можна давати ввечері гроші в борг.

Не підмітайте у будинку

Експерти кажуть, що з настанням темряви не варто підмітати підлогу, бо зі сміттям можна викинути позитивну енергетику з дому, а також свою удачу та благополуччя.

Не мийте посуд

Якщо вірити прикметам, то мити посуд увечері — погана ідея, тому що ви залучите до свого життя злидні, проблеми зі здоров’ям, конфлікти та непорозуміння в особистому житті.

Не сваріться

Вважається, що в темний час доби негативна енергетика посилюється і якщо ви лаятиметеся з кимось або скаржитися на життя, то проблеми виникатимуть із подвійною силою та відбиратимуть вашу енергію.

"Телеграф" писав раніше, які речі не можна нікому позичати. Якщо не хочете залучити неприємності, тоді варто прислухатися до кількох прикмет.