Всего пять важных примет: что необходимо сделать утром, чтобы день был успешным

С самого утра необходимо давать себе правильную психологическую установку

Есть множество ритуалов, которые помогут привлечь в жизнь удачу, одни из них нужно выполнять при выходе из дома, а другие — утром, после пробуждения. Считается, что как вы начнете свое утро, так проведете и весь день, поэтому важно настроиться на позитив и излучать радостные эмоции.

Эксперты в материале "РБК-Украина" рассказали, какие действия следует совершить утром, если хотите, чтобы ваш день прошел легко и успешно. Главное — дать себе правильную психологическую установку.

Как сделать свой день успешным

После пробуждения, если хотите, чтобы день принес много радостных событий и эмоций, нужно вставать с кровати сразу на обе ноги. И первый шаг следует начинать с левой. Казалось бы, это незначительная привычка, но она может многое изменить в вашей жизни.

Согласно народным приметам, после пробуждения и до подъема с кровати нельзя петь. И не напевайте мелодии перед завтраком, даже если у вас приподнятое настроение. Считается, что утреннее пение может закончиться слезами.

Не употребляйте рыбу на завтрак. Согласно народным приметам, такой вариант утреннего приема пищи способен навлечь на человека неприятности. Поэтому приберегите рыбу на обед или ужин.

Еще настоятельно не рекомендуется утром давать кому-то деньги в долг. Если так сделать, что существует большой риск того, что назад эти деньги уже не вернутся. Или что ваши отношения с этим человеком сильно испортятся.

Чтобы в течение дня вам сопутствовала удача, перед выходом из дома, начинайте обуваться с правой ноги — это убережет ваш путь от неприятностей.

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