Мають надприродний дар: носительки цих жіночих імен — особливі

З цими жінками жарти погані — їх краще не злити

Зовнішність часто оманлива, і бачачи перед собою маленьку милу дівчину не можна знати напевно, якою силою вона має. Не варто забувати той факт, що наші імена можуть наділяти нас особливою силою та енергетикою. Іноді навіть надприродні.

Іменологи виділяють три такі імені — Лілія, Дар’я та Софія. Жінки з цими іменами нерідко наділені екстрасенсорними здібностями.

Лілія

Власниця цього імені тільки на перший погляд тендітна та беззахисна, як і однойменна квітка. Лілії добрі дружини, матері та господині, які вміють створити затишок у будь-якому будинку. Однак якщо їх роздратувати, то місця на цілій планеті буде мало. У гніві Лілії здатні те що, що потім навіть пояснити.

Дар’я

Власниця цього імені здатна бачити майбутнє. Їхня інуїція настільки сильна, що вони можуть передбачити розвиток подій. Більше того, Даші бачать пророчі сни та людей наскрізь. Вміють відрізняти брехню від правди, тому якщо ви вирішили образити Дарину — покарання вам не уникнути.

Софія

Софії наділені даром передбачення. Однак є маленька особливість — "налаштований" він виключно на неприємності. Носії цього імені завжди можуть передбачити щось погане. А ось на позитив на жаль "локатор" не налаштований.

Раніше ми розповідали, які імена носять зовсім нещирі жінки. Довіряти їм не варто, бо таких лицемірок ще світ не бачив.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю!