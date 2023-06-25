Цими іменами дочок краще не називати: як звати жінок, які притягують негатив

Це жінки з конфліктною натурою

Вибираючи ім’я для своєї дочки, кожні батьки хочуть, щоб воно було не лише гарним і поєднувалося з по батькові тощо, але й приносило їй успіх та радість. На жаль, але не всі імена націлені на це, є такі варіанти, які приносять невдачі і негатив.

Іменологи виділили два жіночі імені, власниці яких часто влаштовують скандали і погано впливають на тих, хто їх оточує. З жінками цих імен дуже складно побудувати нормальні відносини.

Інга

Власниці цього імені сварливі та вперті жінки, які дуже рідко йдуть на компроміси. Вони просто не вміють поступатися. Якщо їх наздоганяють якісь проблеми, то вони звинувачуватимуть у них оточення та обставини, але не самих себе. Дуже злопам’ятні та довго тримають образу, здатні на помсту.

Кіра

Це дуже самозакохані, марнославні та егоїстичні жінки, з дуже суперечливим характером. Кіри замкнуті і недовірливі, ніколи не показують свої справжні емоції. Часто виявляють лінь у роботі та егоїзм у відносинах з близькими.

Раніше ми розповідали, які імена носять зовсім нещирі жінки. Довіряти їм не варто, бо таких лицемірок ще світ не бачив.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю!