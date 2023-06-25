Этими именами дочерей лучше не называть: как зовут женщин, которые притягивают негатив

Это женщины с конфликтной натурой

Выбирая имя для своей дочери, каждые родители хотят, чтобы оно было не только красивым и сочеталось с отчеством и т.д, но и приносило ей успех и радость. Увы, но не все имена нацелены на это, есть и такие варианты, которые приносят неудачи и негатив.

Именологи выделили два женских имени, владелицы которых часто устраивают скандалы и плохо влияют на тех, кто их окружает. С дамами этих имен очень сложно построить нормальные отношения.

Инга

Обладательницы этого имени сварливые и упрямые женщины, которые крайне редко идут на компромиссы. Они просто не умеют уступать. Если их настигают какие-либо проблемы, то они будут винить в них окружение и обстоятельства, но не самих себя. Очень злопамятны и долго держат обиду, способны на месть.

Кира

Это очень самовлюбленные, тщеславные и эгоистичные дамы, с очень противоречивым характером. Киры замкнутые и мнительные, никогда не показывают свои истинные эмоции. Часто проявляют лень в работе и эгоизм в отношениях с близкими.

Раньше мы рассказывали, какие имена носят совершенно неискренние женщины. Доверять им не стоит, потому что таких лицемерок еще мир не видел.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу!!!