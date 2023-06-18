Неприємності ходять у них по п’ятах: три найневдаліші жіночі імена

Цим дамам частіше за інших не щастить у житті

"Як у понеділок народилися" — ця фраза чудово описує дівчат з певними іменами. На жаль, але таємниця їхніх імен приховує не неймовірний успіх і щастя, а дивовижну здатність притягувати себе неприємності.

Іменологи зазначають, що жінок, до яких часто приходять невдачі, звуть Арінами, Валеріями та Улянами. Вони часто стикаються з несправедливістю в житті, пише apostrophe.

Аріна

Аріни дуже серйозні та працьовиті жінки, проте їх емоції, а особливо ревнощі, можуть наробити багато справ. Це почуття може так на них наринути, що вони не будуть здатні контролювати себе, що може призвести до біди. При чому ревнощі проявляються навіть у таких ситуаціях, де вона зовсім недоречна.

Валерія

Власниці гарного імені Валерія мають дуже м’який характер, що не завжди добре. Також вони простодушні. Повністю віддавшись своїй сім’ї та коханій людині, вони можуть просто забути про себе, що потім призводить до проблем, зокрема зі здоров’ям.

Уляна

Уляни — це дівчата, які завжди хочуть перемагати, що в принципі й роблять. Вони люблять бути лідерами у всіх справах. Проте найчастіше Уляни дивляться життя крізь рожеві окуляри, що дає їм об’єктивно оцінювати дійсність. Це часто призводить до неприємностей.

Раніше ми розповідали, які імена носять зовсім нещирі жінки. Довіряти їм не варто, бо таких лицемірок ще світ не бачив.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю!