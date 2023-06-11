Завжди тягнутимуть ковдру на себе: володарки цих імен ставлять себе вище за інших

Головні егоїстки серед жінок мають ці імена

Є люди, які готові віддати останнє, аби допомогти, а є й ті, яким все одно на чужі почуття. До чого серед них як чоловіки, так і жінки. З такими персонами дуже складно вибудовувати спілкування та стосунки, адже вони думають тільки про себе та свої інтереси.

Іменологи відзначають, що серед жіночої половини людства найбільшими егоїстками є володарки імен Інесса та Марія. Вони завжди тягнутимуть ковдру на себе, навіть не відчуваючи жодної вини за свої нечесні вчинки.

Інеса

Попри те, що ім’я з давньогрецької перекладається як "невинна", цей опис зовсім не підходить власницям цього імені. Хіба що вони такі тільки на перший погляд, до тіснішого знайомства. Інеси завжди і в усьому шукають вигоду та беруться лише за ті справи, які їм вигідні.

Марія

Для Марій важливо досягти свого успіху, заради якого вони по головах готові йти. Навіть якщо від цього страждатимуть навколишні. Така ж поведінка властивість їм і в романтичних стосунках. Маші підтримуватимуть образ недоступної та незламної леді, підкорити яку можна лише виконавши всі її капризи. Такі жінки люблять лише себе.

Раніше ми розповідали, які імена носять найкращі чоловіки. Таких лише п’ять і одружитися з одним із них — велике щастя.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені людина сама будує свою долю!