Повнішають, навіть просто подихавши поряд з булочкою: жінкам з цими іменами важко схуднути

Виявляється, поява зайвої ваги залежить також і від імені

Напевно багато хто знає, що наші імена можуть як допомогти нам досягти успіхів у житті, так і можуть змусити помучитися від неприємностей. Щобільше, певні риси характеру, якими нас наділяє наше ім’я, можуть стати причиною появи зайвої ваги.

Іменологи зазначають, що є три жіночі імені, володарки яких найчастіше стикаються з проблемою зайвих кілограмів. Жінкам із цими іменами найскладніше схуднути.

Марина

Ім’я Марина наділяє свою господиню чарівним та романтичним характером. Боротися із зайвою вагою їй найчастіше ліньки, тому свої нові форми представниця цього імені прийме з великою любов’ю. Марини вважають, що вони красиві та сексуальна завжди. Мало того, це ще й гарний привід оновити гардероб.

Єлизавета

Представниці цього імені дуже вимогливі до себе і роботи, яку виконують, тому вони часто перебувають у стресі. А що найкраще допомагає зняти напругу? Різні смаколики — солодощі, булочки і т.д. Разом — на терезах зайві кілограми. На додаток, це може загнати Ліз у ще більший стрес, який може вилитися ще в кількох кілограмах.

Валерія

Жінкам з ім’ям Валерія дуже важко схуднути тому, що вони ставлять перед собою свідомо нереалістичні цілі. Якщо і худнути, то не хочуть так, щоб мінус 10 кг за тиждень, а це завдання не з можливих. Тому розчарувавшись у черговій дієті та тижневого походу до спортзалу, Валерії просто залишають цей задум у минулому та приймають себе з усіма своїми кілограмами.

Раніше ми розповідали, які імена носять зовсім нещирі жінки. Довіряти їм не варто, бо таких лицемірок ще світ не бачив.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю!