Поправляются даже просто подышав рядом с булочкой: женщинам с этими именами трудно похудеть

Оказывается, появления лишнего веса зависит также и от имени

Наверняка многие знают, что наши имена могут как помочь нам добиться успехов в жизни, так и могут заставить помучаться от неприятностей. Более того, определенные черты характера, которыми нас наделяет наше имя, могут даже стать причиной появления лишнего веса.

Именологи отмечают, что есть три женских имени, обладательницы которых чаще всего сталкиваются с проблемой лишних килограммов. Женщинам с этими именами сложнее всего похудеть.

Марина

Имя Марина наделяет свою хозяйку обаятельным и романтичным характером. Бороться с лишним весом ей чаще всего лень, поэтому свои новые формы представительница этого имени примет с большой любовью. Марины считают, что они красивы и сексуальна всегда. Более того, это же еще и хороший повод обновить гардероб.

Елизавета

Представительницы этого имени очень требовательные к себе и к работе, которую выполняют, поэтому они часто находятся в стрессе. А что лучше всего помогает снять напряжение? Различные вкусности — сладости, булочки и т.д. Итого — на весах лишние килограммы. Более того, это может загнать Лиз в еще больший стресс, который может вылиться в еще пару килограммчиков.

Валерия

Дамам с именем Валерия очень трудно похудеть потому, что они ставят перед собой заведома нереалистичные цели. Если и худеть, то ни хотят так, чтобы минус 10 кг за неделю, а это задача не из выполнимых. Поэтому разочаровавшись в очередной диете и недельного похода в спортзал, Валерии просто оставляют эту задумку в прошлом и принимают себя со всеми своими килограммами.

Раньше мы рассказывали, какие имена носят совершенно неискренние женщины. Доверять им не стоит, потому что таких лицемерок еще мир не видел.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу!!!