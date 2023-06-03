Цих дам краще не ображати: найжорстокіші месниці носять ці імена

Ці жінки — сильні та владні особи.

Ще з дитинства хлопчиків вчать, що дівчаток кривдити не можна, і не так. Деякі жіночі імена наділяють своїх власниць досить жорсткими якостями, особливо холодним і розважливим бажанням помститися кривднику. Тому цих жінок краще не ображати, до чого як чоловікам, так і жінкам.

Іменологи зазначають, що жінки з цими іменами дуже довго зберігають образу, і щобільше, їхня помста буде дуже жорстока, розважлива — та сама "страва, яку подають холодною". Мало того, удару буде завдано несподівано, пише 5692.com.ua.

Ольга

Це дуже яскраві товариські жінки з тонким почуттям гумору. Вони закохують із першого погляду. Але є нюанси. Якщо ви раптом вирішили образити або змінити Ольга, потім можна про це дуже пошкодувати. Мало того, не намагайтеся нічого приховати від них — їхня інтуїція точно підкаже, коли їм брешуть. Коротко кажучи, помста буде жорстокою.

Яна

Власниці цих імен дуже зарозумілі дами, які вважають, що весь світ має крутитися навколо них. Щобільше, Яни хочуть, щоб усі їхні бажання виконувались швидко та бездоганно. Якщо ви задумаєте зрадити жінку на ім’я Яна — знайте, ви цей урок запам’ятаєте на все життя. Її помста буде неймовірною. Вони зроблять усе, щоб зіпсувати кривднику репутацію.

Раніше ми розповідали про жінок, які завжди одержують бажане. Ці щасливиці носять одне із трьох незвичайних імен.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені людина сама будує свою долю!