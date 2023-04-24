Під "гарячу руку" їм краще не траплятися: володарки цих трьох імен — дуже "вибухові" пані

Ці жінки не знають мір і часто перебільшують сварку.

Всі ми неідеальні, і можемо іноді і розлютитися, і поскандалити. Однак для деяких людей скандали та істерики – це практично сенс життя. Найчастіше такий характер пов’язані з енергетикою імені. Раніше ми писали про імена чоловіків із вибуховим характером, а тепер поговорімо про жіночі імена.

За словами експертів-езотериків, таких "скандальних" жіночих імен як мінімум три, пише 5692.com.ua. Власниці цих імен люблять скандали і можуть вибухнути будь-якої миті.

Тетяна

Таємниця імені Тетяна приховує особистість із дуже емоційним характером. Цих жінок дуже вивести із себе та спровокувати на конфлікт. Тетяни дуже запальні і не здатні довго стримувати свій темперамент. Якщо ви бачите, що у них поганий настрій, то краще не лізти під гарячу руку, інакше ви зіткнетеся зі злим настроєм та емоційним вибухом.

Маргарита

Жінки з ім’ям Маргарита надмірно прямі, різкі і мають яскравий темперамент. Вони не люблять стримувати свої емоції і часто зляться на всіх навколо, причому навіть з найменшого приводу. Рити дуже не люблять, коли до них лізуть із порадами, тому якщо ви наважилися на це — готуйтеся до скандалу.

Алевтина

Догодити Алевтині практично неможливо – вона постійно незадоволена всіма діями та словами на свою адресу. Також її не можна ні в чому переконати — вона стоятиме на своєму до останнього. А якщо ви спробуєте "зламати" її, то готуйтеся "познайомитися" з її вибуховим характером. Також власниці цього імені не вибачають помилки, і навіть можуть мстити.

Раніше ми розповідали, як дізнатися про характер людини за першою літерою його імені. Кожна літера має власне сакральне значення, а двох однакових значень просто не буває.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю!