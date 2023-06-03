Этих дам лучше не обижать: самые жестокие мстительницы носят эти имена

Эти женщины — сильные и властные личности.

Еще с детства мальчиков учат, что девочек обижать нельзя, и не просто так. Некоторые женские имена наделяют своих владелиц достаточно жесткими качествами, и особенно холодным и расчетливым желанием отомстить обидчику. Поэтому этих дам лучше не обижать, при чем как мужчинам, так и женщинам.

Именологи отмечают, что женщины с этими именами очень долго хранят обиду, и более того, их месть будет очень жестокая, расчетливая — то самое "блюдо, которое подают холодным". Более того, удар будет нанесен неожиданно, пишет 5692.com.ua.

Ольга

Это очень яркие, общительные женщины с тонким чувством юмора. Они влюбляют с первого взгляда. Но есть нюансы. Если вы вдруг решили обидеть или изменить Ольгам, потом можно об этом очень сильно пожалеть. Более того, не пытайтесь ничего скрыть от них — их интуиция точно подскажет, когда им врут. Короче говоря, месть будет жестокой.

Яна

Владелицы этих имен очень высокомерные дамы, которые считают, что весь мир должен крутиться вокруг них. Более того, Яны хотят, чтобы все их желания исполнялись быстро и безупречно. Если вы задумаете предать женщину по имени Яна — знайте, вы этот урок запомните на всю жизнь. Ее месть будет невероятной. Яны сделают все, чтобы испортить обидчику репутацию.

Раньше мы рассказывали о женщинах, которые всегда получают желаемое. Эти счастливицы носят одно из трех необычных имен.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени человек сам строит свою судьбу!!!