Їхній успіх не в романтичних стосунках: імена жінок, яким важко спілкуватися з чоловіками

Цим двом дамам щастить у багатьох сферах життя, крім відносин із чоловіками

Кожне ім’я має свою енергетику, і здатне зробити зі свого "господаря" як успішну і багату людину, так і принести розчарування. Наприклад, деякі жіночі імена дарують своїм володаркам неймовірний успіх, але натомість забирають успіх у коханні.

Іменологи зазначають, що жінки з цими іменами частіше досягають успіхів у роботі, ніж на особистому фронті. Ці дами своїм невмінням комунікувати часто просто відштовхують від себе потенційних кавалерів, пише 5692.com.ua.

Христина

Власниці цього імені мають досить важкий характер, що є основною причиною поганого спілкування з протилежною статтю. Христини не люблять критику на свою адресу, тому навіть безневинні жарти сприймають із образою. Крім того, дівчата з цим ім’ям дуже вибагливі.

Лілія

Витончених та жіночних Лілій всесвіт наділив дуже поганим смаком на чоловіків. Жінки із цим ім’ям найчастіше заводять стосунки з потенційно несумісними хлопцями. Через це успішні сімейні стосунки у них і не виходять через що вони можуть втратити віру в себе і в любов.

Раніше ми розповідали про жінок, які завжди одержують бажане. Ці щасливиці носять одне із трьох незвичайних імен.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені людина сама будує свою долю!