Секретів їм не довіриш: власниці цих імен — жахливі пліткарки

Цій трійці складно тримати язик за зубами

Усі жінки у світі діляться як мінімум на дві категорії: ті, хто вміють зберігати секрети, і ті, кому свої таємниці краще не довіряти. Щобільше, до другої "категорії" часто додається схильність пліткувати і говорити неправду. І часто на ці якості впливає це при народженні ім’я.

Іменологи зазначають, що жінки з цими іменами найчастіше люблять пліткувати і не вміють зберігати чужі секрети. Їм важко тримати язик за зубами, тож будьте обережні, пише 5692.com.ua.

Тетяна

Це дуже хороші дівчата, ну дуже вони люблять попліткувати, і час від часу вони собі не відмовляють у цьому задоволенні. Зазначимо, що Тані роблять це не зі зла і не через заздрість, просто їм так легко підтримувати розмову. Якщо ви завжди хочете бути в курсі всього — дружіть із Танями.

Катерина

А ось власниць цього імені хлібом не годуй, а дай перемити комусь кісточки. "У пріоритеті" — чужі проблеми та невдачі інших людей. Всі ці новини "годують", самолюбство Катерини, які на їхньому тлі виглядають успішними та щасливими. Із Катями краще не ділиться своїми проблемами.

Надія

Власниці цього імені вважають за краще скаржитися навколишнім на все та на всіх. І чоловік у них не такий, і дитина, і друзі, і колеги, і начальство. Мало того, свої історії Наді можуть і прикрасити вигадками та власними припущеннями. Таким чином вони намагаються зробити так, щоб іншим життя малиною не здавалося.

Раніше ми розповідали про жінок, які завжди одержують бажане. Ці щасливиці носять одне із трьох незвичайних імен.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені людина сама будує свою долю!