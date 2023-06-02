Секретов им не доверишь: владелицы этих имен - жуткие сплетницы

Этой тройке сложно держать язык за зубами

Все женщины в мире делятся как минимум на две категории: те кто умеют хранить секреты, и те, кому свои тайны лучше не доверять. Более того, ко второй "категории" часто добавляется склонность сплетничать и говорить неправду. И часто на эти качества влияет данное при рождении имя.

Именологи отмечают, что женщины с этими именами чаще других любят сплетничать и не умеют хранить чужие секреты. Им трудно держать язык за зубами, поэтому будьте осторожны, пишет 5692.com.ua.

Татьяна

Это очень хорошие девушки, ну уж очень сильно они любят посплетничать, и время от времени они себе не отказывают в этом удовольствии. Отметим, что Тани делают это не со зла и не из-за зависти, просто им так легче поддерживать беседу. Если вы всегда хотите быть в курсе всего — дружите с Танями.

Екатерина

А вот обладательниц этого имени хлебом не корми, а дай перемыть кому-то косточки. "В приоритете" — чужие проблемы и неудачи других людей. Все эти новости "кормят", самолюбие Екатерин, которые на их фоне выглядят успешными и счастливыми. С Катями лучше не делится своими проблемами.

Надежда

Обладательницы этого имени предпочитают жаловаться окружающим на все и на всех. И муж у них не такой, и ребенок, и друзья, и коллеги и начальство. Более того, свои истории Нади могут и приукрасить выдумками и собственными предположениями. Таким образом они пытаются сделать так, чтобы другим жизнь малиной не казалась.

Раньше мы рассказывали о женщинах, которые всегда получают желаемое. Эти счастливицы носят одно из трех необычных имен.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени человек сам строит свою судьбу!!!