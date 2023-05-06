Любительки звернути "наліво": ці імена носять найневірніші і гулящі жінки

Цю трійку часто тягне на пригоди

Найчастіше роль зрадників і гулящих припадає на чоловіків, проте багато з них дуже вірні та віддані чоловіки. Представниці прекрасної статі також можуть дозволити собі трохи вільностей і "віддатись гріху" з іншим чоловіком.

Іменологи зазначають, що найчастіше такі вітряні дами, які можуть дозволити собі ходити "ліворуч", мають три імені. Ці жінки мають схильність постійно шукати нових романтичних стосунків, пише 5692.com.ua.

Ксенія

Жінки з цим ім’ям лише здаються дуже впевненими та сильними, проте насправді ними керують їхні комплекси та травми з дитинства. Саме через це Ксюші можуть часто змінювати чоловіків та тікати від одного партнера до іншого. Щобільше, жінки, названі цим ім’ям, дуже непостійні і вони постійно прагнуть пригод і нових емоцій.

Анастасія

Уперті та цілеспрямовані жінки, які незважаючи ні на що йдуть до своєї мети. "Бачу мету, не бачу перешкод" — це фраза, яка ідеально описує Анастасій. Також Насті дуже вітряні, і з легкістю можуть забути про свої обов’язки і навіть присяги, тому навіть той факт, що вона заміжня не зупинить її від випадкового зв’язку чи швидкоплинного роману.

Дар’я

Власниці цього імені дуже волелюбні та пристрасні особи, які не витримують, коли їх намагаються поставити у рамки. Дар’ї завжди прагнуть домінувати у відносинах зі своїм партнером, а якщо це у них не виходить — вони шукатимуть такого поступливого та покірного чоловіка на боці.

Раніше ми розповідали про жінок, які завжди одержують бажане. Ці щасливиці носять одне із трьох незвичайних імен.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені людина сама будує свою долю!