Повна гармонія чи постійні дорікання: яким буде спільне життя, зважаючи на місяць народження жінки

Саме за цим можна легко визначити особливості її характеру

Імена, які ми носимо, можуть значно впливати на наше життя. Вважається, що саме від імені залежить, до чого ми будемо більше "тягнутися", а на що навпаки — не будемо звертати уваги. Наприклад, власників трьох чоловічих імен вважають справжніми розумниками, яким під силу вирішити навіть найскладніші задачі завдяки своєму непересічному інтелекту.

Між тим, не тільки ім’я впливає на наш характер. Ще одним важливим критерієм астрологи вважають і місяць народження людини. І, виходячи з цього, вони навіть можуть розказати, яким буде спільне життя з жінкою, народженою у певний місяць року. Про це розповідає zatyshok. Далі розкриваємо цей маленький секрет і ми.

Січневі жінки

Вони дуже напористі та амбітні. Завжди прагнуть навести порядок у всіх справах, а вдома має панувати мало не стерильна чистота. Досить консервативні у поглядах, серйозно ставляться до стосунків та своїх обов’язків і вимагають того самого від партнера. Часом січневі жінки перегинають палку, намагаючись все впорядкувати. Наблизитися до себе вони дозволяють лише тим, кого дійсно люблять. І краще, аби ваші погляди на життя збігалися.

Лютневі жінки

Ці представниці прекрасної статі дуже романтичні та загадкові натури. Зрозуміти їх зможе далеко не кожен чоловік, та й абикого вони не себе не підпустять. У цих жінок часто змінюється настрій, тому з ними іноді дуже важко підтримувати ментальний зв’язок. Ті, хто народився у лютому, не терплять обману — якщо зловлять вас на брехні, то більше ніколи не будуть довіряти.

Березневі жінки

Неймовірно харизматичні, чарівні та дуже привабливі. Жінкам, які народилися у березні, часто довіряють свої найпотаємніші секрети, адже знають, що ті їх ніколи не видадуть. Вірні та віддані, а коли закохуються, то це вже назавжди. Їх легко можна ранити одним неправильно підібраним словом, проте вони швидко "відходять" і розуміють, що в житті всіляке буває. Найкраща порада для них: знайти собі березневого чоловіка — тоді в сім’ї буде справжня ідилія.

Квітневі жінки

Народжені у квітні — природжені дипломати. Це дуже комунікабельні жінки, які вміють знаходити спільну мову з усіма. Вони не з чужих слів знають, що таке справжнє задоволення та кохання. Однак є й інші сторона медалі: вони надзвичайно ревниві й можуть влаштувати погром на тлі подібних переживань. Після вибуху емоцій вони також схильні довго й нудно обдумувати ситуацію, шкодуючи себе і витрачених на свою половинку зусиль.

Травневі жінки

Наполегливі та дуже принципові, надзвичайно привабливі зовні жінки народжуються в останній місяць весни. Вони ніколи не підуть на зраду — як фізичну, так і своїх моральним принципам. Через це із ними часто виникають конфлікти, адже йти на поступки вони не бажають навіть у критичних ситуаціях. Зате травнева жінка запам’ятовується на все життя, бо стосунки з нею — ще той феєрверк!

Червневі жінки

Це творчі особистості, які люблять маніпулювати чоловіками. Дівчата, які народилися у червні, зазвичай полонять партнера своїми милими звичками та безтурботним ставленням до життя, але згодом це може обернутися у завищені вимоги до навколишнього світу та людей, які їх оточують. Одне з їхніх головних переконань: краще гірка правда, ніж солодка брехня, тож рідні та близькі часто чують від них багато зайвого. Підбирати слова ці дівчата не вважають за потрібне.

Липневі жінки

Від усіх інших вони відрізняються своєю граничною чесністю і відвертістю з близькими. А от для інших вони — загадкові, неймовірно красиві та дуже розумні. Переважно стараються уникати конфліктів та з’ясування стосунків й залишатися ввічливими та неупередженими. Проте, якщо ви хоча б раз їх обдурите, то довіру втратите назавжди. Брехні вони прощають.

Серпневі жінки

Унікальні жінки: вони мають прекрасне почуття гумору, поєднане із жагою до життя. А ще вони дуже егоїстичні, але при цьому мають величезне відкрите серце і можуть допомогти у складній ситуації. До них дійсно можна звернутися, якщо щось сталося — щонайменше серпнева жінка підкаже, що робити далі, аби виправити ситуацію. Ненавидять, коли над ними сміються й ніколи цього не пробачать. Обожнюють бути в центрі уваги й приковувати до себе погляди.

Вересневі жінки

Доброта, дисциплінованість і краса — ось як можна описати цих дівчат. Вони — справжні діаманти у людській подобі. Для них головне у людях — відданість, тож зради (у будь-якому сенсі) вони не пробачають, бо це розбиває їхнє серце на тисячі шматочків, які потім дуже складно зібрати воєдино. Зі сторони вони виглядають замкненими у собі та обережними, а ті, хто з ними добре знайомий, зможуть додати, що народжені у вересні дівчата досить таки мстиві. Найчастіше це стосується саме пункту "відданість". Очікування від партнера у них зазвичай завищені, тому обирають вони тільки того, хто дійсно вразить їх своєю унікальністю.

Жовтневі жінки

Ці жінки мають сильний непохитний характер, який допомагає їм пробиватися у житті. Вони надзвичайно емоційні, але про це знають тільки найближчі — лише при "своїх" людях ця жінка може заплакати і поділитися своїми переживаннями. Також жовтневі жінки вирізняються неабияким розумом та проникливістю. Їх часто ненавидять інші представниці прекрасної статі — просто із заздрості, адже саме народжені у жовтні мають найбільше шансів створити ідеальну сім’ю й прожити неймовірне життя, сповнене радістю та приємними моментами. Цьому, до речі, можна завдячити їхньому умінню шукати позитив у всьому.

Листопадові жінки

Зазвичай ці жінки на крок попереду інших. Вони активні та максимально послідовні, а ще легко розпізнають брехню, тож гратися з ними у "відгадай хто тобі щойно збрехав" не варто. Кінець настане швидко і, скоріше всього, саме вам! З ними точно не буває нудно, зате буває, що їхній вогонь настільки яскравий, що засліплює все навколо. Звинуватити їх у дефіциті амбіцій теж не вийде — вони завжди знають, чого хочуть і впевнено рухаються до своєї мети. Також це справжні правдорубки, які можуть поранити своїми словами. Побудувати з ними міцні стосунки вийде лише у справжніх щасливців, адже не кожному під силу майже щодня переживати бурю емоцій.

Грудневі жінки

Жінки, які народилися в грудні, дуже нетерплячі, зате дуже винахідливі. Вони не можуть сидіти на місці й завжди прагнуть чогось нового. Ці жінки краще за інших знають, як підняти настрій своєму партнеру, тому бути з ними разом — велике щастя. Вони й самі щасливі, і свого чоловіка "заражають" точно таким же безтурботним ставленням до життя. З часом вони отримують усе, чого хочуть.

Раніше ми розповідали про 4 найчарівніші жіночі імені. Їхеі власниці запам’ятовуються на все життя і буквально зводять чолвоіків з розуму.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені ат дати народження, людина сама будує свою долю