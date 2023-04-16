Полная гармония или постоянные нарекания: какой будет совместная жизнь, учитывая месяц рождения женщины

Именно по этому можно легко определить особенности ее характера

Имена, которые мы носим, могут значительно влиять на нашу жизнь. Считается, что именно от имени зависит, к чему мы будем больше "тянуться", а на что наоборот — не будем обращать внимания. Например, владельцев трех мужских имен считают настоящими умниками, которым по силам решить даже самые сложные задачи благодаря своему незаурядному интеллекту.

Между тем не только имя влияет на наш характер. Еще одним важным критерием астрологи считают и месяц рождения человека. И, исходя из этого, они даже могут рассказать, какой будет совместная жизнь с женщиной, рожденной в определенный месяц года. Об этом рассказывает zatyshok. Дальше раскрываем этот маленький секрет и мы.

Январские женщины

Они очень напористые и амбициозные. Всегда стремятся навести порядок во всех делах, а дома должна царить чуть ли не стерильная чистота. Достаточно консервативны во взглядах, серьезно относятся к отношениям и своим обязанностям и требуют того же от партнера. Порой январские женщины перегибают палку, пытаясь все упорядочить. Приблизиться к себе они позволяют только тем, кого действительно любят. И лучше, чтобы ваши взгляды на жизнь совпадали.

Февральские женщины

Эти представительницы прекрасного пола очень романтичные и загадочные натуры. Понять их сможет далеко не каждый мужчина, да и кого попало они не себя не подпустят. У этих женщин часто меняется настроение, поэтому с ними иногда очень трудно поддерживать ментальную связь. Те, кто родился в феврале, не терпят обмана — если поймают вас на лжи, то больше никогда не будут доверять.

Мартовские женщины

Невероятно харизматичные, очаровательные и очень привлекательные. Женщинам, которые родились в марте, часто доверяют свои самые сокровенные секреты, ведь знают, что те их никогда не выдадут. Верные и преданные, а когда влюбляются, то это уже навсегда. Их легко можно ранить одним неправильно подобранным словом, однако они быстро "отходят" и понимают, что в жизни всякое бывает. Лучший совет для них: найти себе мартовского мужчину — тогда в семье будет настоящая идиллия.

Апрельские женщины

Рожденные в апреле — прирожденные дипломаты. Это очень коммуникабельные женщины, которые умеют находить общий язык со всеми. Они не с чужих слов знают, что такое настоящее удовольствие и любовь. Однако есть и другие сторона медали: они чрезвычайно ревнивы и могут устроить погром на фоне подобных переживаний. После взрыва эмоций они также склонны долго и нудно обдумывать ситуацию, жалея себя и потраченных на свою половинку усилий.

Майские женщины

Настойчивые и очень принципиальные, чрезвычайно привлекательные внешне женщины рождаются в последний месяц весны. Они никогда не пойдут на измену — как физическую, так и своим моральным принципам. Из-за этого с ними часто возникают конфликты, ведь идти на уступки они не желают даже в критических ситуациях. Зато майская женщина запоминается на всю жизнь, потому что отношения с ней — еще тот фейерверк!

Июньские женщины

Это творческие личности, которые любят манипулировать мужчинами. Девушки, родившиеся в июне, обычно пленяют партнера своими милыми привычками и беззаботным отношением к жизни, но впоследствии это может обернуться в завышенные требования к окружающему миру и людям, которые их окружают. Одно из их главных убеждений: лучше горькая правда, чем сладкая ложь, поэтому родные и близкие часто слышат от них много лишнего. Подбирать слова эти девушки не считают нужным.

Июльские женщины

От всех остальных они отличаются своей предельной честностью и откровенностью с близкими. А вот для других они — загадочные, невероятно красивые и очень умные. Преимущественно стараются избегать конфликтов и выяснения отношений и оставаться вежливыми и беспристрастными. Однако, если вы хотя бы раз их обманете, то доверие потеряете навсегда. Вранья они прощают.

Августовские женщины

Уникальные женщины: они обладают прекрасным чувством юмора, соединенным с жаждой жизни. А еще они очень эгоистичны, но при этом имеют огромное открытое сердце и могут помочь в сложной ситуации. К ним действительно можно обратиться, если что-то случилось — как минимум августовская женщина подскажет, что делать дальше, чтобы исправить ситуацию. Ненавидят, когда над ними смеются и никогда этого не простят. Обожают быть в центре внимания и приковывать к себе взгляды.

Сентябрьские женщины

Доброта, дисциплинированность и красота — вот как можно описать этих девушек. Они — настоящие бриллианты в человеческом обличье. Для них главное в людях — преданность, поэтому измены (в любом смысле) они не прощают, потому что это разбивает их сердце на тысячи кусочков, которые потом очень сложно собрать воедино. Со стороны они выглядят замкнутыми в себе и осторожными, а те, кто с ними хорошо знаком, смогут добавить, что рожденные в сентябре девушки довольно таки мстительны. Чаще всего это касается именно пункта "преданность". Ожидания от партнера у них обычно завышены, поэтому выбирают они только того, кто действительно поразит их своей уникальностью.

Октябрьские женщины

Эти женщины имеют сильный непоколебимый характер, который помогает им пробиваться в жизни. Они очень эмоциональны, но об этом знают только самые близкие — только при "своих" людях эта женщина может заплакать и поделиться своими переживаниями. Также октябрьские женщины отличаются незаурядным умом и проницательностью. Их часто ненавидят другие представительницы прекрасного пола — просто из зависти, ведь именно рожденные в октябре имеют больше всего шансов создать идеальную семью и прожить невероятную жизнь, полную радости и приятных моментов. Этим, кстати, можно обязать их умению искать позитив во всем.

Ноябрьские женщины

Обычно эти женщины на шаг впереди других. Они активны и максимально последовательны, а еще легко распознают ложь, поэтому играть с ними в "отгадай кто тебе только что соврал" не стоит. Конец наступит быстро и, скорее всего, именно вам! С ними точно не бывает скучно, зато бывает, что их огонь настолько яркий, что ослепляет все вокруг. Обвинить их в дефиците амбиций тоже не получится — они всегда знают, чего хотят и уверенно движутся к своей цели. Также это настоящие правдорубки, которые могут ранить своими словами. Построить с ними крепкие отношения получится лишь у настоящих счастливчиков, ведь не каждому под силу почти ежедневно переживать бурю эмоций.

Декабрьские женщины

Женщины, родившиеся в декабре, очень нетерпеливы, зато очень изобретательны. Они не могут сидеть на месте и всегда стремятся к чему-то новому. Эти женщины лучше других знают, как поднять настроение своему партнеру, поэтому быть с ними вместе — большое счастье. Они и сами счастливы, и своего мужа "заражают" точно таким же беззаботным отношением к жизни. Со временем они получают все, чего хотят.

Раньше мы рассказывали о 4 самых очаровательных женских именах. Их владелицы запоминаются на всю жизнь и буквально сводят мужчин с ума.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени и даты рождения, человек сам строит свою судьбу