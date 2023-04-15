Топ-5 любительок поскандалити: як звати найбільш агресивних жінок

Вони постійно "зриваються" через дрібниці

Мало кого можна ідеальним: усі ми — просто люди і в кожного з нас є свої слабкі сторони. Для когось це лінощі, а для когось — невміння тримати емоції під контролем. Серед чоловіків таким "славляться" власники п’яти досить популярних імен. Стільки ж "вибухових" імен налічується і серед жінок.

Власниці яких імен вважаються надзвичайно агресивними, розповідає apostrophe. Експерти-езотерики кажуть, що ці жінки — ще ті любительки поскандалити і можуть зірватися буквально на рівному місці.

Алевтина

Названа цим ім’ям жінка ніколи не йде поступки і завжди буде доводити свою точку зору. Переконати її в чомусь просто нереально, тому з нею часто виникають не просто конфлікти, а справжні скандали зі з’ясуванням стосунків. Щойно Алевтина зрозуміє, що її ніхто слухати не збирається, зупинити її вже ніхто не зможе — свою правоту вона готова доводити годинами, причому в будь-який спосіб. Крім того, власниці цього імені не прощають помилки і готові розпрощатися назавжди із людиною, яка зробила не те, на що вона очікувала. Помститися вони теж зовсім не проти.

Тетяна

Дуже імпульсивні та дратівливі жінки, які звикли псувати всім нерви від нудьги. Під роздачу всі навколо потраплять і просто якщо в неї поганий настрій, а таке буває досить таки часто. Тетяни — типові холерики, які до певного моменту вміло приховують свій темперамент. Ці жінки обожнюють усім керувати і роздавати задачі іншим. Ті, хто надумає їх ослухатися, дуже про це пошкодують, бо на них чекає ще той розбір польотів! При цьому у свій бік власниці цього чудового імені критики і претензій терпіти не стануть — зачепивши її гордість, скандал спалахне із новою силою.

Рената

Жінка з цим іменем втрачає самоконтроль швидше, ніж спорткар розганяється до 100 км/год. Вони можуть затяти сварку через дрібницю, на яку хтось інший взагалі не зверне уваги. Вони не вміють стримуватися і часто псують настрій людям навколо лише через те, що самі у поганому гуморі. Ці жінки не знають меж і часто під час з’ясування стосунків перегинають палку. Якщо ж "виграти бій" не виходить, все завершиться її бурною істерикою.

Маргарита

Зляться Маргарити дуже часто — дні, коли вони перебувають в гарному гуморі, можна порахувати на пальцях. Ці жінки надзвичайно темпераментні й не звикли стримувати власних емоцій, тому виливають свій гнів на всіх навколо з найменшої нагоди. Багато власниць цього імені майже постійно невдоволені життям і не знають, як цьому зарадити, тому й вихлюпують свій негатив на інших. Їм постійно здається, що їх недооцінюють. Більше за все на світі вони ненавидять, коли хтось дає їм поради, тому у спілкуванні з ними краще від такого утримуватись.

Роза

Повністю залежні від свого настрою особистості: коли він хороший — вони можуть бути цікавими співбесідниками та й загалом досить непоганими людьми, в інших же випадках винести їхню компанію нереально. Коли Роза злиться, світ здається немилим усім навколо. Вони можуть вибухнути навіть через найменшу дрібницю і під гарячу руку потрапляють навіть ті, хто для них дуже дорогий. У нападі люті ця жінка не підбирає слів, тому може боляче поранити своїми словами, кинутими зопалу.

Раніше ми розповідали, як дізнатися про характер людини за першою буквою її імені. Кожна літера має власне сакральне значення, а двох однакових значень не буває.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю.