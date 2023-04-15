Топ-5 любительниц поскандалить: как зовут самых агрессивных женщин

Они постоянно "срываются" по пустякам

Мало кого можно идеальным: все мы просто люди и у каждого из нас есть свои слабые стороны. Для кого это лень, а для кого неумение держать эмоции под контролем. Среди мужчин таким "славятся" владельцы пяти достаточно популярных имен. Столько же "взрывных" имен насчитывается и среди женщин.

Обладательницы каких имен считаются чрезвычайно агрессивными, рассказывает apostrophe. Эксперты-эзотерики говорят, что эти женщины еще те любительницы поскандалит и могут сорваться буквально на ровном месте.

Алевтина

Названная этим именем женщина никогда не идет уступки и всегда будет доказывать свою точку зрения. Переубедить ее в чем-то просто нереально, поэтому с ней часто возникают не просто конфликты, а настоящие скандалы с выяснением отношений. Как только Алевтина поймет, что ее никто слушать не собирается, остановить ее уже никто не сможет — свою правоту она готова доказывать часами, причем любым способом. Кроме того, обладательницы этого имени не прощают ошибки и готовы распрощаться навсегда с человеком, который сделал не то, на что она ожидала. Отомстить они тоже совсем не против.

Татьяна

Очень импульсивные и раздражительные женщины, которые привыкли портить всем нервы от скуки. Под раздачу все вокруг попадут и просто если у нее плохое настроение, а такое бывает довольно таки часто. Татьяны — типичные холерики, которые до определенного момента умело скрывают свой темперамент. Эти женщины обожают всем управлять и раздавать задачи другим. Те, кто надумает их ослушаться, очень об этом пожалеют, потому что их ждет еще тот разбор полетов! При этом в свою сторону обладательницы этого замечательного имени критики и претензий терпеть не станут — задев ее гордость, скандал вспыхнет с новой силой.

Рената

Женщина с этим именем теряет самоконтроль быстрее, чем спорткар разгоняется до 100 км/ч. Они могут затеять ссору из-за мелочи, на которую кто-то другой вообще не обратит внимания. Они не умеют сдерживаться и часто портят настроение людям вокруг только потому, что сами в плохом настроении. Эти женщины не знают границ и часто во время выяснения отношений перегибают палку. Если же "выиграть бой" не получается, все завершится ее бурной истерикой.

Маргарита

Злятся Маргариты очень часто — дни, когда они находятся в хорошем настроении, можно сосчитать по пальцам. Эти женщины чрезвычайно темпераментны и не привыкли сдерживать собственные эмоции, поэтому выливают свой гнев на всех вокруг при малейшей возможности. Многие обладательницы этого имени почти постоянно недовольны жизнью и не знают, как этому помочь, поэтому и выплескивают свой негатив на других. Им постоянно кажется, что их недооценивают. Больше всего на свете они ненавидят, когда кто-то дает им советы, поэтому в общении с ними лучше от такого воздерживаться.

Роза

Полностью зависимые от своего настроения личности: когда оно хорошее — они могут быть интересными собеседниками да и вообще довольно неплохими людьми, в других же случаях вынести их компанию нереально. Когда Роза злится, мир кажется немилым всем вокруг. Они могут взорваться даже из-за малейшего пустяка и под горячую руку попадают даже те, кто для них очень дорог. В приступе ярости эта женщина не подбирает слов, поэтому может больно ранить своими словами, брошенными сгоряча.

Раньше мы рассказывали, как узнать характер человека по первой букве его имени. Каждая буква имеет собственное сакральное значение, а двух одинаковых значений просто не бывает.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу.