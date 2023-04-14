Цим чоловікам довіряти не варто: власники чотирьох імен можуть зрадити у будь-який момент

Вони завжди ставлять себе вище за інших

Серед чоловічих імен експерти-езотерики виділяють як хороші, так і погані. До першої категорії належать, наприклад, ті, хто стає найкращими чоловіками — їх небагато і зазвичай вони носять одне з п’яти популярних імен.

А от до другої когорти потрапило всього четверо чоловічих імен, проте радіти цьому не варто — ці чоловіки завжди готові завдати удару у спину. Кому не варто довіряти на всі сто, розповідає apostrophe.

Віталій

Ці чоловіки від природи кмітливі та наполегливі. Однак дуже зверхні і вважають, що всі інші їх просто недостойні. Заради себе вони готові підставити будь-кого, тому, якщо на кону будуть їхні інтереси, на жалість можете навіть не сподіватися. Віталій — дуже хитрий, тож обставить все так, наче у нього не було іншого вибору, але насправді це лише гра і він має вийти з неї переможцем.

Всеволод

Амбітні та дуже самозакохані. Вони часто переоцінюють свої таланти, намагаючись здаватися набагато кращими, ніж є насправді. На особливу увагу заслуговує їхнє вміння маніпулювати людьми, а ще — бажання досягнути успіху, незважаючи ні на що. Часто заради цього вони йдуть по головах.

Геннадій

Ці чоловіки дуже рідко задумуються про почуття інших. Вони зверхні та нарцистичні, завжди і в усьому шукають вигоду. Оскільки від природи вони дуже допитливі та розважливі, їм легко вдається пускати пилюку в очі, спотворивши факти на свою користь.

Ігор

Власники цього імені мають дуже мінливий характер і зазвичай самі не знають чого хочуть. Зате добре знають, що не хочуть слугувати таким собі "батутом" для інших, тож, якщо ви розраховуєте на його підтримку для власної вигоди, можете про це забутися. Він не поступиться своїми "золотими" принципами навіть заради рідних.

Раніше ми розповідали, яких чоловіків називають скигліями та справжніми маминими синочками. Власники деяких імен занадто чуттєві та вразливі, з ними точно не вдасться почуватися, як за кам’яною стіною.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю