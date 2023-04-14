Этим мужчинам доверять не стоит: владельцы четырех имен могут подставить вас в любой момент

Они всегда ставят себя выше других

Среди мужских имен эксперты-эзотерики выделяют как хорошие, так и плохие. К первой категории относятся, например, те, кто становится лучшими мужьями – их немного и обычно они носят одно из пяти популярных имен.

А вот во вторую когорту попало всего четверо мужских имен, однако радоваться этому не стоит — эти мужчины всегда готовы нанести удар в спину. Кому не стоит доверять на все сто, рассказывает apostrophe.

Виталий

Эти мужчины от природы сообразительны и настойчивы. Однако очень высокомерны и считают, что все остальные их просто недостойны. Ради себя они готовы подставить любого, поэтому, если на кону будут их интересы, на жалость можете даже не надеяться. Виталий — очень хитрый, поэтому обставит все так, как будто у него не было другого выбора, но на самом деле это лишь игра и он должен выйти из нее победителем.

Всеволод

Амбициозные и очень самовлюбленные. Они часто переоценивают свои таланты, стараясь показаться намного лучше, чем есть на самом деле. Особого внимания заслуживает их умение манипулировать людьми, а еще — желание добиться успеха, несмотря ни на что. Часто ради этого они идут по головам.

Геннадий

Эти мужчины очень редко задумываются о чувствах других. Они пренебрежительны и нарцистические, всегда и во всем ищут выгоду. Поскольку от природы они очень любознательны и рассудительны, им легко удается пускать пыль в глаза, исказив факты в свою пользу.

Игорь

Владельцы этого имени носят очень изменчивый характер и обычно сами не знают чего хотят. Зато хорошо знают, что не хотят служить неким "батутом" для других, поэтому, если вы рассчитываете на его поддержку для собственной выгоды, можете об этом забыть. Он не уступит своим "золотым" принципам даже ради родных.

Раньше мы рассказывали, каких мужчин называют нытиками и настоящими мамиными сыночками. Владельцы некоторых имен слишком чувственны и уязвимы, с ними точно не удастся чувствовать себя как за каменной стеной.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу