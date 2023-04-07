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Люблять гроші усім своїм єством: які імена носять найбільш меркантильні жінки

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Вони люблять розкішне життя
Вони люблять розкішне життя. Фото Freepik

Заради власної вигоди ці дівчата підуть по головах своїх суперниць

Ім’я — одне з найважливіших слів у нашому житті. Його ми чуємо практично відразу після народження і воно з нами аж до самої смерті. Саме тому від нього так багато залежить у нашому житті. Власниць деяких імен вважають щирими та лагідними — жінками, на яких варто рівнятися, тоді як інших — справжніми лицемірками, з якими зайвий раз навіть починати розмову не варто.

Також езотерики виділяють три жіночі імені, власниці яких схиблені на грошах і матеріальних благах. Ці представниці прекрасної статі, маючи такий вибір, оберуть не кохання, а фінансову вигоду, передає apostrophe. Далі розповідаємо, які ж імена носять найбільш меркантильні жінки.

Аліса

Дівчина, яку нарекли цим іменем, не знає пощади: вона звикла прораховувати усе на кілька кроків вперед і не готова ділитися тим, що по праву вважає своїм. Під час розлуки з коханим вона відбере у нього останню сорочку і при цьому не відчує ні краплі жалості. З нею краще не зв’язуватися.

Жанна

Ця жінка збирає "зі світу по нитці" і зазвичай заводить стосунки лише з тими, від кого їй щось потрібно. Жанна впевнена, що її невгамовний апетит можна заспокоїти, якщо брати потроху від багатьох людей, а їм від цього наче й нічого не буде. Брати від світу усе — ось її життєве кредо.

Карина

Дівчата з цим незвичайним іменем можуть заморочити голову будь-якому чоловіку. А все, що їм від нього потрібно — його гроші і, можливо, його високий статус, якщо такий є. Карина не стане довго думати над тим, наскільки її вчинки етичні, а просто почне вирішувати свої фінансові питання, щойно підвернеться така змога. Заради власної вигоди вона готова йти по головах.

Раніше ми розповідали, жінки з якими іменами старіють раніше за інших. Таких лише троє і причини цього різні, але в кожному з випадків ситуацію потрібно брати у власні руки та змінювати.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю.

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#Ім'я #Імена #Жіночі імена #Цікаве