Ще ті фантазерки: п’ять жіночих імен, власниці яких брешуть на кожному кроці

Їх часто підловлюють на брехні, але висновків із цього ці дівчата не роблять

Знаючи ім’я людини, можна дізнатися багато цікавого про її характер і навіть звички. Наприклад, деяких жінок називають надзвичайно меркантильними і закоханими у гроші. Кажуть, вони оберуть саме їх, а не справжнє кохання або ж улюблену справу.

А є жінки, які схильні багато фантазувати, сильно прикрашаючи дійсність. Бажане вони легко видають за дійсне, тому їх часто називають брехухами, передає apostrophe. Які імена вони зазвичай носять, розповідаємо далі.

Олександра

Ці дівчата ніколи не лізуть за словом у кишеню. Вони мають відповіді буквально на все — і кому яка різниця, що їхні відповіді дуже сильно розходяться з реальністю? Для Олександри це не має взагалі ніякого значення — вона каже, що хоче, і не збирається змінювати свою думку лише через те, що це відверта брехня.

Лариса

Власниці цього прекрасного імені — головні пліткарки, які щедро здобрюють свої розповіді вигаданими фактами і деталями. Вони можуть легко когось підставити "просто так" або ж заради власної вигоди — шкодувати про це Лариси ніколи не стануть. З ними треба бути дуже обережними.

Ксенія

Жінка з таким іменем — справжній ураган. Вона суне свого носа всюди і завжди хоче бути кращою з кращих, тому, якщо для цього потрібно збрехати, це не складе для неї жодних труднощів. Також ці жінки легко перекладають свою провину на інших і завжди мають кого звинуватити у всіх своїх бідах.

Наталя

Насправді ці жінки терпіти не можуть брехні. Однак у кризовій ситуації вони вважають за краще сказати неправду, щоб не нагнітати обстановку. Зазвичай це не дуже допомагає, але Наталки на це не сильно зважають і наступного разу чинять точно так само, швидко забуваючи про свій минулий досвід.

Ірина

Добра і ніжна від природи Ірина легко йде на обман, якщо справа стосується її інтересів. Причому вони дурять не тільки сторонніх людей, а й своїх рідних та близьких. Збрехати ця жінка може у будь-чому — від дрібниць до справді важливих речей, які можуть вплинути на все подальше життя іншої людини. Втім, є один цікавий нюанс: фантазерка з Ірини виходить досить посередня, тому, якщо запити тати у неї кілька разів про одне і те ж, щоразу ви будете чути іншу відповідь.

Раніше ми розповідали про жінок, які тільки прикидаються скромницями. Ті, кого називають цими чотирма іменами, зазвичай носять маску і можуть по-справжньому відкритися лише найріднішим.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю.