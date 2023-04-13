Еще те фантазерки: пять женских имен, обладательницы которых врут на каждом шагу

Их часто подлавливают на лжи, но выводов из этого эти девушки не делают

Зная имя человека, можно узнать много интересного о его характере и даже повадках. Например, некоторых женщин называют чрезвычайно меркантильными и слишком влюбленными в деньги. Говорят, они выберут именно их, а не настоящую любовь или же любимое дело.

А есть женщины, склонные много фантазировать, сильно украшая действительность. Желательное они легко выдают за действительное, поэтому их часто называют лгуньями, передает apostrophe. Какие имена они обычно носят, рассказываем дальше.

Александра

Эти девушки никогда не лезут за словом в карман. У них есть ответы буквально на все — и кому какая разница, что их ответы очень сильно расходятся с реальностью? Для Александры это не имеет вообще никакого значения — она говорит, что хочет, и не собирается менять свое мнение только потому, что это откровенная ложь.

Лариса

Обладательницы этого прекрасного имени — главные сплетницы, которые щедро задабривают свои рассказы вымышленными фактами и деталями. Они могут легко кого-то подставить "просто так" или ради собственной выгоды — жалеть об этом Ларисы никогда не станут. С ними нужно быть очень аккуратными.

Ксения

Женщина с таким именем – настоящий ураган. Она сует свой нос повсюду и всегда хочет быть лучшей из лучших, поэтому, если для этого нужно соврать, это не составит для нее никаких трудностей. Также эти женщины легко перекладывают свою вину на других и всегда имеют кого обвинить во всех своих бедах.

Наталья

На самом деле, эти женщины терпеть не могут лжи. Однако в кризисной ситуации они предпочитают сказать ложь, чтобы не нагнетать обстановку. Обычно это не очень помогает, но Наташи это не учитывают и в следующий раз поступают точно так же, быстро забывая о своем прошлом опыте.

Ирина

Добрая и нежная от природы Ирина легко идет на обман, если дело касается ее интересов. Причем они обманывают не только посторонних людей, но и своих родных и близких. Соврать эта женщина может в чем угодно — от мелочей до действительно важных вещей, которые могут повлиять на всю дальнейшую жизнь другого человека. Впрочем, есть один интересный нюанс: фантазерка из Ирины получается довольно посредственная, поэтому, если спросить у нее несколько раз об одном и том же, каждый раз вы будете слышать другой ответ.

Раньше мы рассказывали о женщинах, которые только притворяются скромницами. Те, кого называют этими четырьмя именами, обычно носят маску и могут по-настоящему открываются только самым родным.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу.