Сюрприз на Великдень: у середині квітня Землю атакує затяжна магнітна буря

Магнітна буря триватиме два дні

У квітні Землю накриє кілька магнітних бур різної інтенсивності. Найближча очікується вже наступного тижня, а за нею, всього через пару днів, відбудеться ще одна.

Інформацію про це повідомили на сайті Meteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації із супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі.

Так, за прогнозами фахівців, магнітна буря очікується у середині місяця. Одна буде дводенною — 16 та 17 квітня. Інтенсивність бурі і в перший і другий день досягатиме 4 балів, тобто геомагнітна активність буде середньої потужності. Вже наступного дня, 18 квітня, активність знизиться до 2 балів.

Перший день магнітної бурі випадає на світле свято Великодня, 16 квітня.

Для довідки: магнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі, яке може тривати як кілька годин, і кілька днів. У цьому моменті метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття, а тварин навіть може змінювати поведінку. Крім того, потужні магнітні бурі здатні виводити з ладу електронну техніку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до кінця квітня на Землю обрушиться ще кілька магнітних бур. Стали відомі небезпечні дати.