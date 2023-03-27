"Штормити" почне з перших днів: коли чекати магнітних бур у квітні

Коли чекати магнітних бур у квітні

У квітні варто чекати помітної сонячної активності, тому на Землі в другий місяць весни відбудеться кілька магнітних бур.

Як йдеться у матеріалі 1+1, у квітні пройде одразу п’ять магнітних бур, при тому три з них варто чекати у першій декаді місяця.

Згідно з оприлюдненою інформацією, геомагнітної активності варто чекати у наступні дати:

1 квітня — слабка буря;

— слабка буря; 7 квітня — слабка буря;

— слабка буря; 10 квітня — слабка буря;

— слабка буря; 18 квітня — сильна буря;

— сильна буря; 20 квітня — буря середньої інтенсивності.

Магнітні бурі – це явище, яке виникає внаслідок зустрічі сонячного вітру з магнітосферою Землі. Хоча в мережі можна зустріти багато спекуляцій на тему того, що вони можуть якось впливати на самопочуття людини, проте вагомих підтверджень цієї інформації немає. Вчені та лікарі ставляться до цього дуже скептично.

Зокрема фізики стверджують, що тролейбус, що проїжджає повз людину, спричинить більший електромагнітний вплив, ніж навіть найпотужніша магнітна буря.

Втім, магнітні бурі можуть впливати на роботу електроніки та навіть призводити до збоїв у роботі енергомереж.

Ще одна магнітна буря відбудеться до кінця березня. Хоч її сила буде оцінена як слабка, проте триватиме вона цілих два дні.