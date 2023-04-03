Землю накриє дводенна магнітна буря: названо небезпечні дати у квітні

Магнітна буря буде середньої потужності

У квітні очікується кілька магнітних бур, проте за потужністю вони будуть слабші за ті, що вирували в березні. Наступна з них накриє Землю вже наступного тижня і триватиме два дні.

Про це повідомили на сайті Meteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації із супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі.

Так, згідно з опублікованими прогнозами, наступної магнітної бурі слід очікувати 10 квітня. Вона триватиме протягом двох днів. Зазначається, що інтенсивність цієї магнітної бурі буде середньою (К-індекс 4). Потім 12 квітня інтенсивність спаде до 3 балів, що вважається слабкою магнітною бурею.

Зазначимо, що у березні протягом двох днів вирували найсильніші магнітні бурі за останній час. Їх К-індекс дорівнював 7 і 6 балів. При цьому максимальний К-індекс щомісяця зазвичай не перевищує 5 балів.

Для довідки: магнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб. Буря може позначатися поведінці тварин і навіть виводити з ладу електронну техніку. Крім того, метеозалежні люди цими днями можуть відчувати погіршення самопочуття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала гігантський торнадо на Сонці. Вчені показали відео, як це виглядає.