Сюрприз на Пасху: в середине апреля Землю атакует затяжная магнитная буря

Магнитная буря продлится два дня

В апреле Землю накроет несколько магнитных бурь разной интенсивности. Ближайшая ожидается уже на следующей неделе, а вслед за ней, всего спустя пару дней, произойдет еще одна.

Информацию об этом сообщили на сайте Мeteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Так, по прогнозам специалистов, магнитная буря ожидается в середине месяца. Одна будет двухдневной — 16 и 17 апреля. Интенсивность бури и в первый и во второй день будет достигать 4 баллов, то есть, геомагнитная активность будет средней мощности. Уже на следующий день, 18 апреля, активность снизится до 2 баллов.

К слову, первый день магнитной бури попадает на светлый праздник Пасхи, 16 апреля.

Для справки: магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, которое может продолжаться как несколько часов, так и несколько дней. В этим моменты метеозависимые люди могут чувствовать ухудшение самочувствие, а у животных даже может менять поведение. Кроме того, мощные магнитные бури способны выводить из строя электронную технику.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что до конца апреля на Землю обрушится еще несколько магнитных бурь. Стали известны опасные даты.