Розслаблятися не варто: слідом за затяжною магнітною бурею Землю накриє ще одна, сильніша

Потужна буря накриє Землю на один день

Як тільки закінчиться магнітна буря малої активності, яка триває з 8 по 14 березня, Землю накриє нова. За потужністю вона буде сильнішою, а отже її наслідки можуть відчути метеозалежні люди.

Про це сказано на порталі Meteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації із супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі.

Так, магнітна буря середньої потужності з К-index 4 бали очікується 15 березня. Через це у метеозалежних людей може погіршитися самопочуття, загостряться хронічні захворювання та з’явиться головний біль. Також магнітна буря може створювати перешкоди у зв’язку та негативно впливати на роботу техніки.

Магнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі на активність Сонця тривалістю від кількох годин до кількох діб. Буря може позначатися поведінці тварин і навіть виводити з ладу електронну техніку. Крім того, метеозалежні люди цими днями можуть відчувати погіршення самопочуття.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як магнітні бурі впливають на техніку. Можливі збої в системі GPS, радіозв’язку та супутникових сигналів.