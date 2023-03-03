У березні Землю накриє магнітна буря: як вона вплине на техніку

Техніка та зв’язок у цей день можуть працювати нестабільно

У березні буде кілька небезпечних днів, коли сонячна активність буде найсильнішою. Одним із таких днів буде 15 березня, коли очікується магнітна буря.

Як повідомляють на порталі Мeteoagent, цього дня активність на Сонці буде середньої потужності. Але, незважаючи на це, вплив бурі на техніку може бути відчутним.

Магнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб. Під впливом магнітної бурі у тварин може змінюватися поведінка і, крім того, вона може призводити до виведення техніки з ладу.

У середу, 15 березня, очікується магнітна буря середньої потужності з показником К-index у 4 бали. Її вплив можуть відчути на собі метеозалежні люди та техніка.

Відомо, що магнітні бурі заважають поширенню сигналів в іоносфері. Через це можливі збої в системі GPS, радіозв’язку та супутникових сигналів. З іншого боку, у період розширюється атмосфера, що гальмує навколоземні супутники і можуть втрачати висоту.

Крім цього, магнітні бурі можуть утворювати електричні струми у всіх металевих предметах. Через це трапляються перепади напруги, згоряє техніка і ламаються трансформатори.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що потужна магнітна буря очікується напередодні 8 березня. Триватиме вона аж три дні.