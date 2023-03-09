Укр

Расслабляться не стоит: следом за затяжной магнитной бурей Землю накроет еще одна, более сильная

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Магнитная буря будет средней мощности Новость обновлена 09 марта 2023, 19:42
Магнитная буря будет средней мощности. Фото Иллюстративное фото

Мощная буря накроет Землю на один день

Как только закончится магнитная буря малой активности, которая длится с 8 по 14 марта, Землю накроет новая. По мощности она будет сильнее, а значит ее последствия могут ощутить метеозависимые люди.

Об этом сказано на портале Мeteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Так, магнитная буря средней мощности с К-index 4 балла ожидается 15 марта. Из-за этого у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие, обострятся хронические заболевания и появится головная боль. Также магнитная буря может создавать помехи в связи и негативно влиять на работу техники.

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли на активность Солнца длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Буря может сказываться на поведении животных и даже выводить из строя электронную технику. Кроме того, метеозависимые люди в эти дни могут ощущать ухудшение самочувствия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как магнитные бури влияют на технику. Возможны сбои в системе GPS, радиосвязи и спутниковых сигналов.

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#Солнце #Магнитная буря #Вспышка