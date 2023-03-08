Землю накрила затяжна магнітна буря: штормитиме тиждень

Магнітна буря триватиме до початку наступного тижня

Землю накриють кілька магнітних бур у березні. Приділити особливу увагу своєму здоров’ю метеозалежні люди мають найближчого тижня — насувається затяжна магнітна буря.

За даними на порталі Meteoagent, буря почнеться сьогодні, 8 березня, і триватиме весь тиждень до 14 числа. У цей період можливі перебої зі зв’язком та технікою, а також погіршення самопочуття.

Інтенсивність магнітних бур 8–14 березня буде невисокою – від 2 до 3 балів. Але, незважаючи на це, у людей можливі головні болі, загострення хронічних захворювань та загальне погіршення самопочуття.

Нагадаємо, що магнітні бурі – це обурення магнітного поля Землі на спалахи на Сонці. Коли Сонце викидає згустки енергії у бік Землі, геомагнітне поле реагує на них.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як магнітні бурі впливають на техніку та зв’язок. Через коливання геомагнітного поля Землі розширюється шар атмосфери.