Астролог назвала найнебезпечніші дати в березні для українців: "Буде багато дезінформації"

У цей період дуже важливо вибірково ставиться до всіх новин

Український астролог Ганна Вергелес, яка раніше розповіла, коли і з чого розпочнеться завершення війни, поділилася своїм новим прогнозом. Цього разу езотерик назвала дати у березні, коли українцям треба бути максимально обережними. Щобільше, це стосується як ситуації на лінії фронту, так і загалом у країні.

У коментарі youtube-каналу "Прогноз" Ганна зазначила, що з 13 березня на українців чекає дуже складний негативний період. У цей час з боку будуть активні спроби маніпулювати і створювати неправдиві уявлення про щось.

"Найскладніший етап ми проживатимемо з 13 по 22 березня ... Дуже багато зараз проблем буде саме в інформаційному просторі. Буде багато дезінформації, спроб "розкачати" людей, багато подвійних заяв від політиків. Це не тільки в нашій країні, а й на міжнародному. рівні» — зазначила Вергелес.

Астролог наполегливо радить у цей період не вірити всьому, що пишуть чи кажуть, особливо щодо ситуації на фронті. "Вкиди" відбуватимуться регулярно, щоб вибити нас із колії.

"Будь ласка, будьте дуже обережні в березні. Якщо це можливо, не "включайтеся" емоційно до інформаційного простору, тому що воно буде дуже токсичним" — закликала астролог.

Раніше своїми передбаченнями термінів закінчення війни в Україні ділився карпатський мольфар Василь Гундяк. Ворожій побачив нашу перемогу і каже, що цей процес уже розпочався.