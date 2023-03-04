Астролог назвала ключові дати, які засвідчать перемогу України (відео)

Ці періоди трохи розтягнуті в часі, але кожен із них надзвичайно важливий

Перемога України у війні проти росії все ближче. Думки астрологів, екстрасенсів та інших експертів-езотериків щодо того, коли саме завершиться війна, розходяться, проте березень 2023 року вони називають одним із ключових місяців. Про це раніше заявив зокрема, відомий український астролог Влад Росс.

Є імовірність, що навесні цього року — ближче до літа — почнеться мирний процес. Та загалом, якщо говорити про нашу перемогу — не тільки на фронті, а й в дипломатичному полі, йдеться про три ключові періоди, говорить ще одна відома астрологиня Анна Вергелес. Що це за переламні дати вона розповіла інтерв'ю youtube-каналу "Прогноз".

Яким буде березень 2023 для України

"Березень у плані воєнних дій виглядає дуже активним і може стати переламним, бо в нас почнеться дуже активний рух. Але насправді хороші астрологічні аспекти виникають у квітні-травні. Ось там дійсно є дуже хороший потенціал — для зміни, яка (свідчитиме — ред.) про мирний процес, про те, щоб вийти з війни з дуже хорошим для себе результатом", — пояснює астроексперт.

Три ключові точки, на яких акцентує Вергелес:

кінець квітня, травень і перша половина червня 2023 року — там з’явиться дуже багато дипломатичної підтримки, але при цьому й тиск на нас;

— там з’явиться дуже багато дипломатичної підтримки, але при цьому й тиск на нас; листопад 2023 року — наступна дата, коли може йтися про переговорний процес;

наступна дата, коли може йтися про переговорний процес; квітень-травень 2024 року — остання точка, коли можна буде говорити про вихід взагалі з війни та воєнних дій, її завершення.

Тобто початок завершення війни — це весна цього року, каже астролог. Листопад — це, скоріше, про прийняття якихось важливих рішень, тоді як навіть за найбільш оптимістичних прогнозів про закінчення війни можна буде говорити лише весною 2024-го, підкреслює астроексперт.

Раніше своїми передбаченнями щодо термінів закінчення війни в Україні ділився карпатський мольфар Василь Гундяк. Ворожбит побачив нашу перемогу і говорить, що процес, який цьому передує, вже розпочався.