Чи закінчиться війна у 2023 році: карпатський мольфар побачив перемогу України

Процес вже запущений, скоро будуть результати

Експерти-езотерики запевняють, що перемога України у війні, розв’язаній росією, вже не за горами. Чимало астрологів, тарологів та екстрасенсів називають переможним 2023 рік. Однак є й ті, хто вважає інакше. Наприклад, карпатська мольфарка Марія говорить, що крапку у війні поставить стихійне лихо на росії, але це відбудеться ще не зараз.

Погоджується з цим й інший карпатський ворожбит — Василь Гундяк. Своїм прогнозом щодо термінів закінчення війни в Україні він поділився з youtube-каналом "Гуцулендія". Каже, наша перемога буде, коли росія розпадеться. А цей процес вже почався.

"росія вже почала розпадатися. Але справа в тому, що тоді закінчиться війна, коли він трагічно загине (путін — ред.). Чи він, чи другий замість нього там ще є — двійник, трійник чи як би там не було.. Тоді воно закінчиться. Інакше воно не закінчиться", — наголошує карпатський мольфар.

Статися це може вже наступного року, каже знахар. Тобто, не в 2023-му, а скоріше у 2024 році. "путін мусить загинути. росія вже розпадається", — наголошує мольфар.

Раніше своїм прогнозом на березень 2023 року поділився відомий ясновидець Валерій Шатилович. За його словами, навесні на Україну чекають хороші новини.