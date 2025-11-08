Від дружини уродженця України Цекало залишився лише "скелет". Як вона зараз виглядає (фото)

Худорлявість жінки дуже дратує росіян

Дружина відомого російського співака та шоумена Олександра Цекало змінилася до невпізнання. Художниця Дарина Ервін екстремально схудла.

Що потрібно знати:

Молода дружина Цекало Дарина Ервін шокувала мережу своїм радикальним схудненням

Через нові форми жінка зіткнулася з хвилею хейту від росіян

Сама Дарина запевняє, що почувається чудово і задоволена результатом

Модель, актриса та художниця у стилі ню народилася у Казахстані, але живе та працює у США. Вона молодша від уродженця Києва на 30 років і не соромиться ділитися у соцмережах пікантними фото, демонструючи фігуру, що змінилася після екстремального схуднення.

Через свої трансформації Дарина почала частіше отримувати хейт у свій бік. Цікаво, але найбільше жінка піддається нападкам з боку росіян. "Господи, погодуйте її", "Страхолюдина", "Напевно, з головою проблеми", — пишуть у мережі користувачі з РФ.

Від дружини Цекало один скелет залишився пишуть у мережі

Раніше дружина Цекало мала апетитні форми, проте що спонукало художницю так екстремально скинути вагу — невідомо. Сама жінка заявляє, що почувається чудово і цілком задоволена своєю нинішньою фігурою.

Дарина Ервін раніше

Нагадаємо, що Олександр Цекало мовчить про повномасштабну війну та не засуджує вторгнення Росії в Україну. У 2024 році повідомлялося, що артист покинув Росію і разом з молодою дружиною обжився у США, проте в травні 2025 Цекало знову був помічений в Москві.