Кривава драма з українцями у Польщі: загинули колишній чоловік та співмешканець жінки, а сама вона у тяжкому стані
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Двоє дітей подружжя залишилися без батька
У Польщі, яка страждає від напливу нелегалів, у місті Бидгощ сталася трагедія, учасниками якої стали четверо українців.
Про інцидент повідомляє агентство PAP.
За інформацією журналістів, у вівторок, 7 лютого, до поліції міста надійшло повідомлення про бійку між українцями і шум, який було чути з орендованої ними квартири.
Коли польські правоохоронці прибули за вказаною адресою, вони знайшли 25-річну жінку, яка лежала на східцях у під’їзді, у важкому стані.
Зламавши замкнені зсередини двері, поліцейські увійшли до квартири, де побачили також 71-річну жінку, що лежала непритомна, і двох мертвих чоловіків — у віці 22 і 25 років.
Згодом було встановлено, що бабуся — це мати постраждалої жінки, а чоловіки — її колишній чоловік і співмешканець, який зайняв його місце в Польщі.
Також у квартирі перебували двоє дітей, які, на щастя, не постраждали.
Розбираючи ситуацію, правоохоронці з’ясували, що у квартирі сталася бійка – чи то між бабусею та співмешканцем її доньки, чи то між двома чоловіками. Як би там не було, в результаті обидва чоловіки були мертві, а дві жінки – у тяжкому стані. А діти залишились без батька.
Також стало відомо, що українка разом із дітьми та бабусею переїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення росії до України. А її колишній чоловік і раніше мешкав у Польщі.
Що ж сталося в квартирі того вечора, і хто на кого кидався з ножем, належить встановити поліції.
Раніше повідомлялося про вбивство ще однієї українки-заробітчанки – але вже в іншій європейській країні – Італії.