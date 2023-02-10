Кривава драма з українцями у Польщі: загинули колишній чоловік та співмешканець жінки, а сама вона у тяжкому стані

Двоє дітей подружжя залишилися без батька

У Польщі, яка страждає від напливу нелегалів, у місті Бидгощ сталася трагедія, учасниками якої стали четверо українців.

Про інцидент повідомляє агентство PAP.

За інформацією журналістів, у вівторок, 7 лютого, до поліції міста надійшло повідомлення про бійку між українцями і шум, який було чути з орендованої ними квартири.

Коли польські правоохоронці прибули за вказаною адресою, вони знайшли 25-річну жінку, яка лежала на східцях у під’їзді, у важкому стані.

Зламавши замкнені зсередини двері, поліцейські увійшли до квартири, де побачили також 71-річну жінку, що лежала непритомна, і двох мертвих чоловіків — у віці 22 і 25 років.

Згодом було встановлено, що бабуся — це мати постраждалої жінки, а чоловіки — її колишній чоловік і співмешканець, який зайняв його місце в Польщі.

Також у квартирі перебували двоє дітей, які, на щастя, не постраждали.

Розбираючи ситуацію, правоохоронці з’ясували, що у квартирі сталася бійка – чи то між бабусею та співмешканцем її доньки, чи то між двома чоловіками. Як би там не було, в результаті обидва чоловіки були мертві, а дві жінки – у тяжкому стані. А діти залишились без батька.

Також стало відомо, що українка разом із дітьми та бабусею переїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення росії до України. А її колишній чоловік і раніше мешкав у Польщі.

Що ж сталося в квартирі того вечора, і хто на кого кидався з ножем, належить встановити поліції.

Раніше повідомлялося про вбивство ще однієї українки-заробітчанки – але вже в іншій європейській країні – Італії.