Як попросити домового повернути вкрадену річ та гроші: найдієвіші способи

Якщо заручитися його допомогою, віднайти речі вдасться набагато швидше і без зайвих зусиль

Сьогодні, 10 лютого, у народі відзначають День домового. Згідно з повір'ями, він любить жартувати й часом ці жарти бувають зовсім не добрими. Наприклад, здавна люди вірять, що якщо в будинку щось загубилося, то це витівки домовика. Таке з нами трапляється часто: ми ж точно знаємо, що річ знаходиться у приміщенні, але знайти її ну ніяк не вдається… В такому випадку можна скористатися простими народними ритуалами або ж звернутися за допомогою до самого "викрадача".

Як це правильно зробити, щоб домовий не розсердився ще більше і таки повернув вкрадену річ, розповідає segodnya. Видання ділиться кількома простими способами, які допоможуть настільки задобрити домового, що він навіть допоможе знайти гроші, заховані від сторонніх очей.

Як задобрити домовика

Вважається, що домовик — це добрий домашній дух, який живе у будинку або квартирі та відповідає за благополуччя людей, які мешкають у цьому ж домі. Наші предки вірили, що саме він захищає членів родини від злих сил і всіляких невдач, допомагає виконувати домашню роботу та оберігає будинок. Зважаючи на це, домовика треба берегти і цінувати, по всякому задобрювати і не ображати.

Домовий любить, коли у будинку панує порядок, а його жителі радіють і веселяться, не сваряться і не влаштовують безлад. Крім того, він просто обожнює запах свіжої випічки, тож, аби вдома панував мир, треба час від часу щось випікати.

А якщо ви розгнівали домового, то в нього слід перепросити за свій вчинок, задобривши хатнього духа чимось смачненьким. Згодиться для цього, наприклад, щось солодке або ж звичайне молоко, яке залишають на столі на ніч.

Як правильно попросити домовика повернути зниклу річ

Якщо у вас ні з того ні з сього зникла якась річ і ви не можете її ніде знайти, можна звернутися за допомогою до домового. Для цього треба вимовити такі слова: "Домовик, домовик, погрався і віддай". І вже незабаром річ знайдеться – просто попадеться вам на очі як ні в чому не бувало. До речі, якщо річ зникла буквально щойно, промовляючи ці слова, радять ще й плескати у долоні.

Є ще один простий спосіб заручитися підтримкою домовика у пошуку загублених речей. У цьому випадку потрібно з вечора поставити у затишному куточку мисочку молока і печиво – частування для домовичка – і попросити його, щоб підказав, де шукати пропажу. В такому разі підказка, де можна віднайти зникле прийде до вас уві сні.

Як попросити домовика допомогти знайти гроші вдома

Не лишиться він осторонь і в цьому випадку. Щоб заручитися підтримкою домового у пошуку загублених грошей, треба покласти монетку чи купюру невеликого номіналу у якесь затишне місце, промовляючи при цьому: "Батюшка-домовий, грошики мої знайди і мене до них підштовхни. Я тобі натомість заплачу і частування прикуплю". Після цього треба добре прислухатися: нерідко хатні духи стуком або ж скрипом привертають увагу людини до того місця, де захована пропажа.

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