День домового: що не можна робити 10 лютого, щоб не накликати біду

Вважається, що домовий любить жартувати, і не завжди з добрим наміром

У п'ятницю, 10 лютого, православні відзначають Єфремів день, який також відомий як День домового. За повір'ями, що він любить пожартувати, і інколи ці жарти бувають зовсім недобрими. Втім, домовий – справедливий: він не любить сварок і поганих хазяїв, а от добрі господарі завжди могли розраховувати на його прихильність.

Саме тому домового зазвичай намагаються задобрити або пригостити. Наприклад, наші предки 10 лютого готували солодку кашу, яку залишали на ніч біля печі.

Що не можна робити 10 лютого

Заборонено вбивати павуків та інших комашок, адже це викличе гнів у домового. Раніше вірили, що комаха – Божий вісник, і якщо її вбити, то родина залишиться без святого хранителя, і її спіткають біди та невдачі.

Не можна сваритися, бо то до біди.

Гладити та годувати незнайомих котів теж вважається поганою прикметою цього дня.

За безлад вдома 10 лютого домовий може покарати погану господиню.

Також раніше вірили, якщо засинати ввечері 10 лютого у повній тиші, хтось з близьких може втратити слух. Краще перед сном читати казки.

А от, щоб задобрити домового, на стіл треба поставити один зайвий столовий набір, а в чашку налити молока.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки за народними прикметами краще не дарувати жінкам, — можуть спричинити лихо.