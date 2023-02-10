Как попросить домового вернуть украденную вещь и деньги: самые действенные способы

Если заручиться его помощью, найти вещи удастся гораздо быстрее и без лишних усилий

Сегодня, 10 февраля, в народе отмечают День домового. Согласно поверьям, он любит шутить и порой эти шутки бывают нехорошими. Например, издавна люди верят, что если в доме что-то потерялось, то это проделки домового. Такое с нами случается часто: мы точно знаем, что вещь находится в помещении, но найти ее ну никак не удается… В таком случае можно воспользоваться простыми народными ритуалами или же обратиться за помощью к самому "похитителю".

Как это правильно сделать, чтобы домовой не рассердился еще больше и вернул украденную вещь, рассказывает segodnya. Издание делится несколькими простыми способами, которые помогут настолько задобрить домового, что он даже поможет найти деньги, спрятанные от посторонних глаз.

Как задобрить домового

Считается, что домовой — это хороший домашний дух, живущий в доме или квартире и отвечающий за благополучие людей, проживающих в этом доме. Наши предки верили, что именно он защищает членов семьи от злых сил и всяческих неудач, помогает выполнять домашнюю работу и оберегает дом. Учитывая это, домового нужно беречь и ценить, по-всякому задабривать и не оскорблять.

Домовой любит, когда в доме царит порядок, а его жители радуются и веселятся, не ссорятся и не устраивают беспорядок. Кроме того, он просто обожает запах свежей выпечки, и чтобы дома царил мир, надо время от времени что-то выпекать.

А если вы разгневали домового, то у него следует извиниться за свой поступок, задобрив домашнего духа чем-нибудь вкусненьким. Пригодится для этого, например, что-то сладкое или обычное молоко, которое оставляют на столе на ночь.

Как правильно попросить домового вернуть пропавшую вещь

Если у вас ни с того ни с сего исчезла какая-то вещь и вы не можете ее нигде найти, можно обратиться за помощью к домовому. Для этого надо произнести такие слова: "Домовой, домовой, поигрался и отдай". И уже скоро вещь найдется – просто попадется вам на глаза как ни в чем не бывало. Кстати, если вещь исчезла буквально только что, произнося эти слова, советуют еще и хлопать в ладоши.

Есть еще один простой способ заручиться поддержкой домовой в поиске потерянных вещей. В этом случае нужно с вечера поставить в укромном уголке мисочку молока и печенье – угощение для домового – и попросить его, чтобы подсказал, где искать пропажу. В таком случае подсказка, где можно найти пропажу придет к вам во сне.

Как попросить домовой помочь найти деньги дома

Не останется он в стороне и в этом случае. Чтобы заручиться поддержкой домового в поиске потерянных денег, нужно положить монетку или купюру небольшого номинала в какое-то укромное место, говоря при этом: "Батюшка-домовой, денежки мои найди и меня к ним подтолкни. Я тебе заплачу и угощение прикуплю". После этого нужно хорошо прислушиваться: нередко домашние духи стуком или скрипом привлекают внимание человека к тому месту, где спрятана пропажа.

Раньше мы рассказывали, когда начинается Масленица в 2023 году. Праздник длится неделю и завершается Прощенным воскресеньем, а дальше – Великий пост.