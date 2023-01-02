Ніколи не даруйте чашку одинокій людині: прикмети, пов’язані з цим презентом

Безневинні, на перший погляд, подарунки можуть виявитися добре завуальованим побажанням негараздів

Всі ми любимо отримувати подарунки. У кожного — свої вподобання, але загалом існує "нейтральний" список речей, які можна презентувати у будь-якій незрозумілій ситуації. Найчастіше в цьому переліку опиняються квіти, цукерки, усілякі подарункові сертифікати, набори для догляду і чашки.

Втім, як з’ясувалося, з останніми є проблема. Дарувати чашку потрібно зі знанням справи, інакше ви ризикуєте накликати на нового власника проблеми і негаразди. Про забобони, пов’язані з цим предметом, інформує Ukr.Media.

Прикмети про подарунок у вигляді чашки

Ніколи не даруйте чашку лише одній людині з пари , чи то закоханий, чи сімейний тандем. Самотня посудина цілком може стати причиною розриву, або її зроблять такою скривджені один на одного колишні. Якщо робите презент для пари чи подружжя, завжди обирайте парні екземпляри, прикрашені відповідними написами чи малюнками.

, чи то закоханий, чи сімейний тандем. Самотня посудина цілком може стати причиною розриву, або її зроблять такою скривджені один на одного колишні. Якщо робите презент для пари чи подружжя, завжди обирайте парні екземпляри, прикрашені відповідними написами чи малюнками. Якщо хлопець чи дівчина вручить ємність для чаю, кави чи пива своїй половинці , то прикмета працює точно так само: незабаром цій парі загрожує розставання. Щоб уникнути таких наслідків, езотерики радять купувати відразу дві одиниці товару — собі й партнеру.

, то прикмета працює точно так само: незабаром цій парі загрожує розставання. Щоб уникнути таких наслідків, езотерики радять купувати відразу дві одиниці товару — собі й партнеру. Старшим людям не варто дарувати чашку у темно-синіх тонах. Згідно з прикметами, така ємність наближає кінець земного життя.

Чому не можна дарувати чашку одинокій людині

Не варто підносити симпатичну чашку чи оригінальний кухоль самотній людині. Вважається, що подібний сувенір схожий на побажання назавжди залишитися без пари - холостяком або старою дівою.

Як нейтралізувати дію неправильного подарунка

Якщо ви все ж вирішили подарувати комусь одну гарну чашечку, то наповніть її монетами чи цукерками. У першому випадку ви побажаєте людині багатства і благополуччя, у другому — підсолодите життя новому власнику чашки.

А якщо чашку дарують вам і можливості відмовитись від неї немає, просто запропонуйте людині викупити цей подарунок за символічну суму. Кількох монет буде достатньо — так і вам, і дарувальнику буде спокійніше.

Раніше ми розповідали, чому не можна дарувати свічку. Це ще один предмет із дуже сильною енергетикою, який може як допомогти, так і нашкодити.