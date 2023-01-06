Ворожіння на Святвечір: три способи дізнатися про свою долю та отримати відповідь на питання

У цей вечір перед людьми може відкритися завіса майбутнього

Вечір напередодні Різдва Христового називають Святвечором. Цей день особливий і наші предки вірили, що саме 6 січня — перед найсвітлішим святом року — можна дізнатися відповіді на запитання, які цікавлять найбільше.

Здавна дівчата у цей час ворожили, намагаючись довідатися ім’я свого судженого і не тільки. Три найпопулярніші способи дізнатися про свого майбутнього чоловіка, що підготував для вас 2023 рік та як отримати відповідь на важливе запитання, пропонує Фокус.

Ворожіння на майбутнього чоловіка

Після заходу сонця потрібно вийти на вулицю та в першого зустрічного хлопця запитати його ім'я. Саме таким буде ім'я вашого чоловіка. Потрібно загадати дівчину й хлопця, взяти два сірники, поставити їх поряд і запалити: якщо вони нахиляться один до одного — пара буде разом, якщо навпаки, то стосунків не вийде. До столової ложки води треба додати дрібку солі і випити цей розчин перед сном. Лягаючи спати, скажіть: "Мій суджений, мій ряжений, принеси мені води". Той, хто присниться, і буде вашим чоловіком.

Ворожіння на те, яким буде рік

Крапніть гарячим воском від свічки в миску з водою — символ, який вимальовується, підкаже, яким буде наступний рік:

куля — до стабільності,

— до стабільності, хрест — до труднощів,

— до труднощів, смуги — до дороги,

— до дороги, зірки обіцяють удачу,

обіцяють удачу, великі краплі — великі події,

— великі події, фігура звіра — це суперництво,

— це суперництво, кільце — швидке весілля,

— швидке весілля, будинок — процвітання в житті,

— процвітання в житті, риба — неочікувана звістка, ймовірна вагітність — ваша чи когось із близьких, також цей символ може вказувати на проблеми, які потрібно вирішувати з близькими вам людьми,

— неочікувана звістка, ймовірна вагітність — ваша чи когось із близьких, також цей символ може вказувати на проблеми, які потрібно вирішувати з близькими вам людьми, змія — вказує на мудрість того, хто ворожить, і може означати небезпеку,

— вказує на мудрість того, хто ворожить, і може означати небезпеку, дерево — якщо гілки підняті догори, то будуть приємні новини, якщо ж опущені донизу, то можливі неприємності та обман.

Оскільки для деяких символів трактування бувають різними, прислуховуйтесь до своєї інтуїції — що вона вам підказує, те й означає та чи інша фігура.

Якщо треба дізнатися відповідь на запитання

Візьміть книгу темного кольору, запитайте, що цікавить, і відкрийте її на будь-якій сторінці. На сьомому рядку буде щось, що наштовхне вас на відповідь. Пропишіть на папері слова, речення та фрази, пов'язані з вашим питанням. Опівночі поставте його подумки та підкиньте кілька зерен пшениці над листком. На які слова впаде збіжжя, ті й стануть відповіддю.

Раніше ми також розповідали, як у ніч проти Різдва ворожити на гроші та удачу. Ці прості ритуали допоможуть дізнатися, яким буде весь найближчий рік.