Ворожіння на Святвечір: три способи дізнатися про свою долю та отримати відповідь на питання
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У цей вечір перед людьми може відкритися завіса майбутнього
Вечір напередодні Різдва Христового називають Святвечором. Цей день особливий і наші предки вірили, що саме 6 січня — перед найсвітлішим святом року — можна дізнатися відповіді на запитання, які цікавлять найбільше.
Здавна дівчата у цей час ворожили, намагаючись довідатися ім’я свого судженого і не тільки. Три найпопулярніші способи дізнатися про свого майбутнього чоловіка, що підготував для вас 2023 рік та як отримати відповідь на важливе запитання, пропонує Фокус.
Ворожіння на майбутнього чоловіка
- Після заходу сонця потрібно вийти на вулицю та в першого зустрічного хлопця запитати його ім'я. Саме таким буде ім'я вашого чоловіка.
- Потрібно загадати дівчину й хлопця, взяти два сірники, поставити їх поряд і запалити: якщо вони нахиляться один до одного — пара буде разом, якщо навпаки, то стосунків не вийде.
- До столової ложки води треба додати дрібку солі і випити цей розчин перед сном. Лягаючи спати, скажіть: "Мій суджений, мій ряжений, принеси мені води". Той, хто присниться, і буде вашим чоловіком.
Ворожіння на те, яким буде рік
Крапніть гарячим воском від свічки в миску з водою — символ, який вимальовується, підкаже, яким буде наступний рік:
- куля — до стабільності,
- хрест — до труднощів,
- смуги — до дороги,
- зірки обіцяють удачу,
- великі краплі — великі події,
- фігура звіра — це суперництво,
- кільце — швидке весілля,
- будинок — процвітання в житті,
- риба — неочікувана звістка, ймовірна вагітність — ваша чи когось із близьких, також цей символ може вказувати на проблеми, які потрібно вирішувати з близькими вам людьми,
- змія — вказує на мудрість того, хто ворожить, і може означати небезпеку,
- дерево — якщо гілки підняті догори, то будуть приємні новини, якщо ж опущені донизу, то можливі неприємності та обман.
Оскільки для деяких символів трактування бувають різними, прислуховуйтесь до своєї інтуїції — що вона вам підказує, те й означає та чи інша фігура.
Якщо треба дізнатися відповідь на запитання
- Візьміть книгу темного кольору, запитайте, що цікавить, і відкрийте її на будь-якій сторінці. На сьомому рядку буде щось, що наштовхне вас на відповідь.
- Пропишіть на папері слова, речення та фрази, пов'язані з вашим питанням. Опівночі поставте його подумки та підкиньте кілька зерен пшениці над листком. На які слова впаде збіжжя, ті й стануть відповіддю.
Раніше ми також розповідали, як у ніч проти Різдва ворожити на гроші та удачу. Ці прості ритуали допоможуть дізнатися, яким буде весь найближчий рік.