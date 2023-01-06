Рус

Різдвяний Святвечір 6 січня: що категорично не можна робити у цей день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2657
Що не можна робити на Святвечір
Що не можна робити на Святвечір. Фото pexels.com

Під час Святої вечері не можна багато і голосно розмовляти, а також виходити з-за столу

У суботу, 7 січня, православні східного обряду відзначатимуть найважливішу церковну подію, яка зараховується до великих дванадцяти свят — Різдва Христового. Однак перед цим великим днем, коли святкують народження немовляти Ісуса від Пресвятої Діви Марії, відзначають напередодні Різдва — Святвечір (Святий Вечір, Багата кутя, Коляда). Це не менш важливий день, який має безліч прикмет та заборон.

Перше, що варто відзначити, що на Різдвяний святвечір 6 січня припадає останній день найсуворішого Різдвяного посту, і до появи першої "вечірньої зорі", яка колись сповістила про народження Спасителя, нічого не можна їсти. А коли стемніє, прийнято всією сім’єю сідати за стіл, на який за традицією ставлять 12 пісних страв за кількістю апостолів.

Що ще не можна робити у Святий Вечір "Телеграф" розповідає далі.

Що не можна робити у Святвечір 6 січня

  • Не можна займатися шиттям та рукоділлям, виносити сміття з дому, оскільки це обіцяє нещастя.
  • Не можна 6 січня сідати за різдвяний стіл, одягнувши старий, а також чорний одяг, інакше рік пройде у сльозах та труднощах.
  • Заборонено сперечатися, лаятися та лихословити.
  • Не можна ходити в ліс на полювання, а також різати худобу.
  • У свято краще утриматися від стрижки.
  • У цей день не можна бути скупим.
  • 6 січня не можна шити, в’язати, вишивати.

Раніше "Телеграф" розповідав про 5 рецептів куті, яку можна приготувати з різними видами круп, щоб блюдо всім сподобалося. А ще коли колядують і щедрують в Україні цього року.