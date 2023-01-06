Різдвяний Святвечір 6 січня: що категорично не можна робити у цей день

Під час Святої вечері не можна багато і голосно розмовляти, а також виходити з-за столу

У суботу, 7 січня, православні східного обряду відзначатимуть найважливішу церковну подію, яка зараховується до великих дванадцяти свят — Різдва Христового. Однак перед цим великим днем, коли святкують народження немовляти Ісуса від Пресвятої Діви Марії, відзначають напередодні Різдва — Святвечір (Святий Вечір, Багата кутя, Коляда). Це не менш важливий день, який має безліч прикмет та заборон.

Перше, що варто відзначити, що на Різдвяний святвечір 6 січня припадає останній день найсуворішого Різдвяного посту, і до появи першої "вечірньої зорі", яка колись сповістила про народження Спасителя, нічого не можна їсти. А коли стемніє, прийнято всією сім’єю сідати за стіл, на який за традицією ставлять 12 пісних страв за кількістю апостолів.

Що ще не можна робити у Святий Вечір "Телеграф" розповідає далі.

Що не можна робити у Святвечір 6 січня

Не можна займатися шиттям та рукоділлям, виносити сміття з дому, оскільки це обіцяє нещастя.

Не можна 6 січня сідати за різдвяний стіл, одягнувши старий, а також чорний одяг, інакше рік пройде у сльозах та труднощах.

Заборонено сперечатися, лаятися та лихословити.

Не можна ходити в ліс на полювання, а також різати худобу.

У свято краще утриматися від стрижки.

У цей день не можна бути скупим.

6 січня не можна шити, в’язати, вишивати.

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