Гадания на Сочельник: три способа узнать свою судьбу и получить ответ на вопрос
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В этот вечер перед людьми может открыться занавес будущего
Вечер накануне Рождества Христова называют Сочельником. Этот день особенный и наши предки верили, что именно 6 января — перед самым светлым праздником года — можно узнать ответы на интересующие вопросы.
Издавна девушки в это время гадали, пытаясь узнать имя своего суженого и не только. Три самых популярных способа узнать о своем будущем муже, что подготовил для вас 2023 год и как получить ответ на важный вопрос, предлагает Фокус.
Гадание на будущего мужа
- После заката нужно выйти на улицу и у первого встречного парня спросить его имя. Именно таким будет имя вашего мужа.
- Нужно загадать девушку и парня, взять две спички, поставить их рядом и зажечь: если они наклонятся друг к другу — пара будет вместе, если наоборот, отношений не получится.
- К столовой ложке воды нужно добавить щепотку соли и выпить этот раствор перед сном. Ложась спать, скажите: "Мой суженый, мой ряженый, принеси мне воды". Кто приснится, тот и будет вашим мужем.
Гадание на то, каким будет год
Капните горячим воском от свечи в миску с чистой водой — символ, который вырисовывается, подскажет, каким будет следующий год:
- шар — к стабильности
- крест — к трудностям
- полосы — к дороге
- звезды обещают удачу
- большие капли — большие события
- фигура зверя — это соперничество
- кольцо — скорая свадьба
- дом — процветание в жизни
- рыба – неожиданное известие, вероятная беременность – ваша или кого-то из близких, также этот символ может указывать на проблемы, которые нужно решать с близкими вам людьми
- змея — указывает на мудрость гадающего и может означать опасность
- дерево – если ветки подняты вверх, то будут приятные новости, если же опущены вниз, возможны неприятности и обман
Поскольку для некоторых символов трактовки бывают разными, прислушивайтесь к своей интуиции — что она вам подсказывает, то и означает та или иная фигура.
Если нужно узнать ответ на вопрос
- Возьмите книгу темного цвета, спросите, что интересует, и откройте ее на любой странице. На седьмой строчке будет что-то, что натолкнет вас на ответ.
- Пропишите на бумаге слова, предложения и фразы, связанные с вашим вопросом. В полночь поставьте его мысленно и подбросьте несколько зерен пшеницы над листом. На какие слова упадет зерно, те и будут ответом.
Раньше мы также рассказывали, как в ночь на Рождество гадать на деньги и удачу. Эти простые ритуалы помогут узнать, каким будет весь ближайший год.