Гадания на Сочельник: три способа узнать свою судьбу и получить ответ на вопрос

В этот вечер перед людьми может открыться занавес будущего

Вечер накануне Рождества Христова называют Сочельником. Этот день особенный и наши предки верили, что именно 6 января — перед самым светлым праздником года — можно узнать ответы на интересующие вопросы.

Издавна девушки в это время гадали, пытаясь узнать имя своего суженого и не только. Три самых популярных способа узнать о своем будущем муже, что подготовил для вас 2023 год и как получить ответ на важный вопрос, предлагает Фокус.

Гадание на будущего мужа

После заката нужно выйти на улицу и у первого встречного парня спросить его имя. Именно таким будет имя вашего мужа. Нужно загадать девушку и парня, взять две спички, поставить их рядом и зажечь: если они наклонятся друг к другу — пара будет вместе, если наоборот, отношений не получится. К столовой ложке воды нужно добавить щепотку соли и выпить этот раствор перед сном. Ложась спать, скажите: "Мой суженый, мой ряженый, принеси мне воды". Кто приснится, тот и будет вашим мужем.

Гадание на то, каким будет год

Капните горячим воском от свечи в миску с чистой водой — символ, который вырисовывается, подскажет, каким будет следующий год:

шар — к стабильности

— к стабильности крест — к трудностям

— к трудностям полосы — к дороге

— к дороге звезды обещают удачу

обещают удачу большие капли — большие события

— большие события фигура зверя — это соперничество

— это соперничество кольцо — скорая свадьба

— скорая свадьба дом — процветание в жизни

— процветание в жизни рыба – неожиданное известие, вероятная беременность – ваша или кого-то из близких, также этот символ может указывать на проблемы, которые нужно решать с близкими вам людьми

– неожиданное известие, вероятная беременность – ваша или кого-то из близких, также этот символ может указывать на проблемы, которые нужно решать с близкими вам людьми змея — указывает на мудрость гадающего и может означать опасность

— указывает на мудрость гадающего и может означать опасность дерево – если ветки подняты вверх, то будут приятные новости, если же опущены вниз, возможны неприятности и обман

Поскольку для некоторых символов трактовки бывают разными, прислушивайтесь к своей интуиции — что она вам подсказывает, то и означает та или иная фигура.

Если нужно узнать ответ на вопрос

Возьмите книгу темного цвета, спросите, что интересует, и откройте ее на любой странице. На седьмой строчке будет что-то, что натолкнет вас на ответ. Пропишите на бумаге слова, предложения и фразы, связанные с вашим вопросом. В полночь поставьте его мысленно и подбросьте несколько зерен пшеницы над листом. На какие слова упадет зерно, те и будут ответом.

Раньше мы также рассказывали, как в ночь на Рождество гадать на деньги и удачу. Эти простые ритуалы помогут узнать, каким будет весь ближайший год.