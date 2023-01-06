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Гадания на Сочельник: три способа узнать свою судьбу и получить ответ на вопрос

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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В канун Рождества можно узнать о том, каким будет ближайший год Новость обновлена 06 января 2023, 09:51
В канун Рождества можно узнать о том, каким будет ближайший год. Фото cheltv.ru

В этот вечер перед людьми может открыться занавес будущего

Вечер накануне Рождества Христова называют Сочельником. Этот день особенный и наши предки верили, что именно 6 января — перед самым светлым праздником года — можно узнать ответы на интересующие вопросы.

Издавна девушки в это время гадали, пытаясь узнать имя своего суженого и не только. Три самых популярных способа узнать о своем будущем муже, что подготовил для вас 2023 год и как получить ответ на важный вопрос, предлагает Фокус.

Гадание на будущего мужа

  1. После заката нужно выйти на улицу и у первого встречного парня спросить его имя. Именно таким будет имя вашего мужа.
  2. Нужно загадать девушку и парня, взять две спички, поставить их рядом и зажечь: если они наклонятся друг к другу — пара будет вместе, если наоборот, отношений не получится.
  3. К столовой ложке воды нужно добавить щепотку соли и выпить этот раствор перед сном. Ложась спать, скажите: "Мой суженый, мой ряженый, принеси мне воды". Кто приснится, тот и будет вашим мужем.

Гадание на то, каким будет год

Капните горячим воском от свечи в миску с чистой водой — символ, который вырисовывается, подскажет, каким будет следующий год:

  • шар — к стабильности
  • крест — к трудностям
  • полосы — к дороге
  • звезды обещают удачу
  • большие капли — большие события
  • фигура зверя — это соперничество
  • кольцо — скорая свадьба
  • дом — процветание в жизни
  • рыба – неожиданное известие, вероятная беременность – ваша или кого-то из близких, также этот символ может указывать на проблемы, которые нужно решать с близкими вам людьми
  • змея — указывает на мудрость гадающего и может означать опасность
  • дерево – если ветки подняты вверх, то будут приятные новости, если же опущены вниз, возможны неприятности и обман

Поскольку для некоторых символов трактовки бывают разными, прислушивайтесь к своей интуиции — что она вам подсказывает, то и означает та или иная фигура.

Если нужно узнать ответ на вопрос

  1. Возьмите книгу темного цвета, спросите, что интересует, и откройте ее на любой странице. На седьмой строчке будет что-то, что натолкнет вас на ответ.
  2. Пропишите на бумаге слова, предложения и фразы, связанные с вашим вопросом. В полночь поставьте его мысленно и подбросьте несколько зерен пшеницы над листом. На какие слова упадет зерно, те и будут ответом.

Раньше мы также рассказывали, как в ночь на Рождество гадать на деньги и удачу. Эти простые ритуалы помогут узнать, каким будет весь ближайший год.

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