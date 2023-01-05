Що готують на Святвечір: 12 пісних страв, які обов’язково мають бути на столі

Розповідаємо, що можна приготувати на Святу вечерю, зважаючи, що всі страви мають бути пісними

Вже зовсім скоро на православних християн чекає найсвітліше свято року — Різдво Христове. У суботу, 7 січня, його відзначатимуть ті, чия парафія не проводила урочистого богослужіння 25 грудня. Однак цьому великому святу передує не менш важливий день — Святий вечір. В цей день із першою зіркою, яка несе благу звістку про народження Спасителя, уся родина збирається за столом з особливими наїдками.

В цей вечір господарі дому готують 12 пісних страв, щоб "задобрити" кожен місяць у новому році. Також цю дюжину пов’язують із 12-ма апостолами. Що обов’язково треба приготувати на Святвечір і з чим пов’язана ця традиція, розповідають novyny.live.

Особливості підготовки до Святвечора

Трапеза у передріздвяний вечір має глибоку обрядову суть. Наші предки вірили, що вона може на цілий рік забезпечити родині здоров'я та добробут.

Раніше господиня майже весь день присвячувала святковим приготуванням. При чому братися за роботу потрібно було тільки з гарним настроєм, інакше їжа не вдасться, а це вже вважається поганою прикметою.

Абсолютно всі страви на Святвечір мають бути пісними, адже цього дня завершується період пилипівського посту. Дозволяється приготування страв хіба що з додаванням олії, не потрапляють під заборону і рибні страви. Головними ж стравами, які ставили на почесне місце на столі — на покутті під образами — завжди були кутя та узвар.

Символіка різдвяних страв

Кутя – основна обрядова їжа. Це символ відродження життя та єднання з попередніми поколіннями.

– основна обрядова їжа. Це символ відродження життя та єднання з попередніми поколіннями. Мак – багатство, множинність та захист від злих сил. Вважається, що поки зла сила не збере всі маківки, вас вона не дістане.

– багатство, множинність та захист від злих сил. Вважається, що поки зла сила не збере всі маківки, вас вона не дістане. Горіхи – це щасливе життя. До появи цукерок у масовому продажі саме вони були найпопулярнішими ласощами.

– це щасливе життя. До появи цукерок у масовому продажі саме вони були найпопулярнішими ласощами. Узвар – очищення тіла та душі.

– очищення тіла та душі. Бобові – плодючість та примноження, адже з однієї горошинки виростає стеблина зі стручками, наповненими десятками нових горошин.

– плодючість та примноження, адже з однієї горошинки виростає стеблина зі стручками, наповненими десятками нових горошин. Вареники – символ достатку. Їх роблять з грибами, капустою, картоплею, горохом, маком тощо.

– символ достатку. Їх роблять з грибами, капустою, картоплею, горохом, маком тощо. Пісні голубці – Божа любов, символ краси та сили.

– Божа любов, символ краси та сили. Риба та ікра – уособлення життя.

– уособлення життя. Каша – найдавніша їжа, яка символізує здоров’я та силу і пов’язує нас із предками.

Що обов’язково треба приготувати на Святвечір

Під час святкової вечері напередодні Різдва Христового на столі обов’язково має бути кутя та узвар, а ще — пісний борщ або капусняк, вареники і випічка. Решта страв готуються на власний розсуд. Але, нагадаємо, усі вони мають бути пісними.

12 пісних страв на Святвечір — що приготувати

За українськими звичаями на стіл раніше ставилися такі страви:

кутя — її можна робити з пшеницею, злаками, перловкою, рисом чи іншими крупами;

— її можна робити з пшеницею, злаками, перловкою, рисом чи іншими крупами; пісний борщ — з грибами, чорносливом або вушками (це такі маленькі варенички, які начиняються грибним фаршем з цибулею);

— з грибами, чорносливом або вушками (це такі маленькі варенички, які начиняються грибним фаршем з цибулею); пампушки — з часником, сушеною зеленню тощо;

— з часником, сушеною зеленню тощо; грибна юшка ;

; вареники — з картоплею, капустою, грибами, сливами, грушами тощо;

голубці — з пшоном, бульбою, з гречки, з рисом і тушкованою морквою та пастернаком, з рисом і грибами, або голубці під грибним соусом;

— з пшоном, бульбою, з гречки, з рисом і тушкованою морквою та пастернаком, з рисом і грибами, або голубці під грибним соусом; маринований оселедець ;

; мариновані гриби ;

; смажена, печена або заливна риба ;

; тушкована або квашена капуста ;

; квасоля ;

; узвар;

усіляка городина — свіжа, тушкована, варена;

— свіжа, тушкована, варена; салати — з буряка і чорносливу, з буряка і чищеного оселедця, з солоних огірків, кислої капусти та цибулі, з білої фасолі тощо;

— з буряка і чорносливу, з буряка і чищеного оселедця, з солоних огірків, кислої капусти та цибулі, з білої фасолі тощо; січеники з гороху ;

; квасолеві млинці ;

; пісні деруни ;

; варена картопля , змащена товченим часником з олією ;

, ; горохова каша ;

; банош ;

; пиріг з рибою ;

; калачі ;

; млинці — наприклад, гречані;

— наприклад, гречані; кисіль.

Раніше "Телеграф" розповідав про 5 рецептів куті, яку можна приготувати з різними видами круп, щоб страва усім сподобалася. А ще — коли колядують та щедрують в Україні цього року.