Популярні ворожіння в ніч на Різдво: дізнайтеся, чи чекає на вас щастя, любов і багатство

Існує багато цікавих різдвяних ворожінь

У суботу, 7 січня 2023 року, в Україні відзначатимуть Різдво Христове за юліанським календарем. Напередодні цього важливого для християн свята, на Святвечір, наші предки любили ворожити. Вважається, що під час Святок відкривається такий собі енергетичний портал і можна дізнатися відповіді на багато питань.

"Телеграф" публікує добірку популярних різдвяних ворожінь, які можна провести в ніч із 6 на 7 січня. Дізнайтеся, що чекає на вас у 2023 році. Дівчата також можуть поцікавитись ім’ям та особистістю майбутнього коханого.

Ворожіння на нареченого на Різдво

Є кілька популярних ворожінь у ніч із 6 на 7 січня, за допомогою яких самотні дівчата намагаються дізнатися про свою половинку.

Ворожіння на сновидіння:

Перед сном з’їжте щось солоне, але не запивайте водою. Ляжте в ліжко і промовте фразу "Суджений-ряджений, прийди до мене і дай мені напитися". Хто прийде уві сні та напоїть вас, той, вважається, і стане вашим чоловіком.

Перед сном покладіть під подушку ножиці та хліб. Вважається, що в такому разі вам насниться майбутній чоловік.

Візьміть миску з водою та невелику дерев’яну паличку. Перед сном помістіть паличку у воду, поставте під ліжко і скажіть "Суджений, прийди, мене через місток перевести". Той, кого ви побачите уві сні, і є ваш наречений.

Покладіть під подушку гребінець зі словами "Суджений-ряджений, причеши мені голову". Лягайте спати. Уві сні вам з’явиться чоловік, який розчеше ваше волосся — ваш майбутній коханий.

Перед тим, як лягти спати, помістіть під подушку чотирьох королів і промовте "Хто мій суджений, хто мій ряджений, той нехай насниться мені уві сні". Хто буде вашим коханим, залежить від "короля", який насниться. Ось підказка: піковий король – старий і ревнивець, червоний – молодий багатій, хрестовий – військовий чи бізнесмен, бубновий – бажаний наречений.

Також можна погадати на нареченого на Різдво за допомогою рушника. Вночі вивісіть за вікно білий рушник зі словами "Суджений-ряджений, прийди і втрися". Вранці дістаньте тканину. Якщо рушник абсолютно сухий – заміжжя цього року не чекайте, мокрий – готуйтеся до весілля.

Різдвяне ворожіння на удачу

Є одне популярне ворожіння в ніч на Різдво, для якого знадобиться один доступний фрукт. Після різдвяної вечері візьміть одне або кілька яблук і розріжте кожен фрукт навпіл. Придивіться до серединки, якщо всередині знайдете зірочку правильної форми з кісточок — цей рік буде щасливим.

Ворожіння на гроші на Різдво

Напередодні Святвечора візьміть кілька паперових купюр різного номіналу. Кожну з банкнот заверніть у трубочку, помістіть у мішок із щільної тканини. Ви не повинні бачити, що всередині. У ніч на Різдво навмання потягніть один з пакунків. Чим вищий номінал вам трапився, тим більш вдалий рік на вас чекає в плані грошей.

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайні ритуали на гроші та удачу в Різдвяну ніч.